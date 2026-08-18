Мъртво вълнение от дни: Спасителят Робърт Старън от Созопол припомня правилата

След като вчера по чудо баща и малкият му син бяха спасени от удавяне на плажа в Слънчев бряг, спасители отново припомниха на летовниците да не подценяват указанията им.

През последните няколко дни силното мъртво вълнение по Южното Черноморие беше причина флагът по плажовете да бъде червен. Въпреки това редица летовници не се съобразяват с ограниченията.

Днес на плаж "Харманите" в Созопол флагът е зелен, но въпреки това спасителите съветват всеки да бъде особено внимателен при влизане във водата.

Ситуации като тази са ежедневие в работата на Робърт Старън. Преди 6 години той заменя тихоокеанските брегове с плаж "Харманите" в Созопол, където е старши спасител.

"В Созопол трябва да си подготвен добре ментално и физически, за да работиш това. Морето се променя непрекъснато.

Сутринта хората плуват спокойно. Отиват на обяд, връщат се на плажа и виждат големи вълни, които могат да се окажат изключително опасни", разказа той.

Именно това е и причината полската асоциация, която Робърт представлява, в партньорство с българските спасители, да подбира най-добрите кадри.

Работният им ден започва в 6 часа сутринта с интензивни тренировки.

"Тренираме много, защото мотото ни е "Тренирай, както спасяваш". Даваме най-доброто от себе си, за да сме спокойни, че сме максимално близо до реалните ситуации. Това ни прави много по-уверени, когато има опасност във водата", обясни старши спасителят.

Спасителите не броят акциите, в които са участвали, но признават, че те са ежедневие, дори и във времето, когато плажът не е охраняем.

"Имаше един мъж от Румъния със сина си. Той е чакал да си тръгнем, за да влезе във водата. След като вече се бяхме прибрали по домовете си, ни извикаха по спешност. Оказа се, че въпреки разговорите ни с него, че не е добра идея да влезе, го е направил и се беше озовал с детето си на 60-70 метра навътре. Ние рискувахме живота си за човек, когото преди това опитахме да вразумим", разказа още Старън.

Спасителят припомня и основните правила, които всеки летовник трябва да спазва.

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"Първо да си зададат въпроса дали са в кондиция да плуват, след това да проверят флага и спасителя. Ние сме на плажа и постовете си заради хората. При влизане във водата да не бързат, бягат или скачат, защото това не е плувен басейн".

"Почивката в морето може да бъде забавна и на няколко метра от брега. Ние не сме тук, за да я провалим, а да я направим безопасна", подчерта той.