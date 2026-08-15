Жълт код за бурно море, има риск от локални наводнения

Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за силно вълнение на морето днес. От НИМХ предупреждават, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони.

Препоръчва се хората да бъдат особено внимателни при шофиране и разходки в районите край морето.

Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста облачност, по-значителна над източната половина на България, а в крайните югоизточни райони се очакват слаби превалявания.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в Югоизточна България ще бъде временно силен. Максималните температури ще са между 25-26 градуса в североизточните райони и 32 градуса в крайните югозападни части на страната. В София се очакват около 27 градуса.

В планините

В планинските райони също ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста облачност.

Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня постепенно ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра - около 13 градуса.

По Черноморието

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Слаби превалявания са възможни само по южното крайбрежие.

Ще духа умерен изток-североизточен вятър, който по южното крайбрежие временно ще се усилва.

Максималните температури ще бъдат около 25-26 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще достига 3-4 бала.