BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 46

В Слънчев бряг: продавач скочи на инспектори от НАП и избяга с касовия апарат

Извършителят е задържан

19.08.2026 | 11:02 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Физическа агресия е упражнена върху двама служители на  Националната агенция за приходите (НАП). Инцидентът е станал по време на проверка в търговски обект в Слънчев бряг, съобщи говорителят на приходната агенция в Бургас Христо Узунов, цитиран от БТА.

Проверката е извършена след сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение единият от служителите е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

При последвалата проверка на обекта са установени нарушения.

“За нас е обяснимо това напрежение сред представители на сивия сектор, но е недопустимо това да прераства във физическа агресия“, каза Узунов.

Засилен контрол по Черноморието

В активния туристически сезон по Черноморието има засилен контрол, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение. 

Свързани статии

На проверка подлежат различни видове търговски обекти - ресторанти, барове, магазини, павилиони и други.  При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки. 

Като пример Узунов посочи случай от Варненска област, при който след започване на наблюдение от НАП отчетените обороти са се увеличили между 100 и 400 пъти. По думите му подобно повишаване на оборотите се наблюдава и при обектите, поставени под наблюдение в Бургаска област. Проверките на приходната агенция по Черноморието продължават.

При съмнение клиентите могат да задържат плащането, докато не се убедят, че издадената касова бележка е автентична.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

НАП инспектор проверка агресия Черноморие касов апарат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem