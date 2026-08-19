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Надраскаха със спрей един от новите влакове на БДЖ

Вандалската проява е станала на гара Благоевград

19.08.2026 | 14:05 ч. Обновена: 19.08.2026 | 14:07 ч. 9
Министерство на транспорта

Министерство на транспорта

От Министерството на транспорта разпространиха снимка на поредна вандалска проява, която този път е към новите електрически мотриси “Шкода”, които пристигнаха само преди дни.

От разпространените кадри се вижда как машината е надраскана със спрей.

“Само дни след като новите електрически мотриси “Шкода“ започнаха да превозват пътници, една от тях беше обрисувана със спрей на гара Благоевград”, се казва в съобщението, публикувано на сайта на транспортното министерство.

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Още при пускането на новите мотриси в експлоатация министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отправи призив към гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост. 

Машините “Шкода” са придобити с публичен ресурс и са предназначени да осигурят по-модерно и комфортно пътуване. Това е инвестиция за всички нас и грижата за нея е обща отговорност.

Министерството на транспорта и съобщенията вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите и ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав.

 

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Тагове:

Шкода мотриси БДЖ спрей вандализъм
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