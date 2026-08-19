От таратор за 3,50 евро до шатра за 180: Колко струва почивката в Созопол

Почивката в един от най-популярните ни морски курорти - Созопол не е задължително да излезе скъпо, на мнение е основателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

Дневен бюджет

Експеримент на онлайн платформата показва, че дневният бюджет може да варира от около 18 до 80-90 евро, в зависимост от личния избор на туриста и без да бъдат включени разходите за транспорт и настаняване.

В предаването “България сутрин” Руменова каза, че с експеримента се показва, че цените в Созопол са като в останалата част от страната. “ Проучването показва, че можем да изкараме деня както с 18 евро, така и с 80-90 евро”, добави гостът.

За експеримента, проведен в рамките на два дни, са проверени както бюджетни, така и значително по-луксозни варианти за храна, напитки и плажни услуги.

Денят може да започне сравнително бюджетно с продукти от местен магазин. Един от вариантите в експеримента включва протеиново мляко и плодове. Капучино може да се намери за около 2,50 евро, докато на плажа цената му достига 4 евро. Руменова подчерта, че не бива да забравяме и бакшиш.

При по-луксозния вариант закуската излиза около 7 евро, но включва прясно приготвена храна, сок и бонус гледка към морето.

Таратор за 3,50 евро, салата до 9 евро

Платформата “Ние, потребителите” отчита разлика при обяда - от павилион за храна тараторът може да струва около 3,50 евро, а повечето ястия - приблизително 4 евро за нормална порция. Салатите може да се намерят за около 3-3,50 евро, докато в ресторант цените им се движат между 6 и 9 евро.

Пред Bulgaria ON AIR Руменова каза, че цената в заведенията не може да бъде разглеждана единствено през стойността на продуктите. В нея влизат много елементи - обслужване, заплати, хигиена, поддръжка и изпълнението на редица изисквания към бизнеса.

Цената на сянката под чадъра

Най-голяма е разликата при плажните услуги. На по-достъпните плажове шезлонг може да се намери за около 3,50 евро, а комплект с допълнителни принадлежности - за приблизително 13 евро. На луксозните места обаче цените скачат многократно. Някои предложения достигат около 80 евро, а шатра може да излезе до 180 евро.

Според Руменова високите цени в подобни зони не са изненада, тъй като те са насочени към определен тип посетители. "Луксозните локации винаги са били скъпи. Идеята е предварителна сегментация на туристите и таргетиране. Това няма да са обичайните летуващи", заяви Руменова.

Туристите също имат различни предпочитания - едни търсят първа линия, особено когато са с деца, докато други предпочитат по-задни места и по-ниски цени.

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