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"Звярът на Балканите" иска на свобода въпреки агресията си в затвора

Константинос Пасарис е бил санкциониран 28 пъти

13.08.2026 | 10:20 ч. 7
"Звярът на Балканите" иска на свобода въпреки агресията си в затвора

Константинос Пасарис, наричан "Звярът на Балканите", се опитва отново да бъде освободен условно. Той беше осъден за убийство преди близо 30 години. Адвокатът му казва, че е постигнал напредък и отговаря на условията за освобождаване, но дали е така?

Константинос Пасарис иска условно освобождаване в съда в Долж, след като властите на няколко пъти отхвърлиха предишните му искания през последните месеци, пишат от Digi24.

Адвокатът на Пасарис казва, че клиентът му иска да се върне в обществото, но магистратите са взели предвид, че наскоро е бил санкциониран 28 пъти за агресивно поведение, докато е обикалял из затвори в цялата страна.

Пасарис беше осъден на доживотен затвор за убийството на двама души в Румъния, но също така е извършил няколко престъпления в родната си Гърция

През ноември 2001 г. Костас Пасарис, известен като "Звярът на Балканите" ужаси Румъния, когато уби касиер и охранител в обменно бюро в Букурещ. Той беше заловен от румънската полиция и през 2003 г. беше осъден на доживотен затвор.

Оттогава Пасарис е преминал през няколко затвора с максимална сигурност. Причината: значителното влияние, което може да окаже върху другите затворници.

В родната си Гърция пък, след опит за бягство от затвора, Пасарис убива четирима полицаи. 

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Тагове:

Константинос Пасарис убийство Гърция Румъния затвор Звярът на Балканите
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