Европа може да се изправи пред най-тежката си зима заради сметките за газ и ток

Европа може да се изправи пред най-тежката си зима по отношение на газа от 2022 г. насам, тъй като цените на едро се търгуват близо до най-високото си ниво от повече от три години. Сметките на домакинствата в Нидерландия могат да скочат бързо, докато в Германия и Австрия пълното приспособяване може да отнеме почти една година.

Сметките за газ и електроенергия в Европа може да се повишат тази зима, ако цените на едро останат високи достатъчно дълго, за да се отразят на потребителите, пише Euronews.

Референтната европейска цена на едро на природния газ – холандският TTF за най-близкия месец – се търгуваше на над 66 евро за мегаватчас (MWh) късно във вторник, след като по-рано през сесията беше над 68 евро. За сравнение, в началото на годината цената беше около 29 евро/MWh.

Покачването се дължи на нарастващите опасения на инвеститорите, че проливът Ормуз може да остане затворен през зимата. Това се случва в момент, когато нивата на запасите от газ в ЕС остават исторически ниски в навечерието на отоплителния сезон. Според данни на Gas Infrastructure Europe в края на август запасите от газ в ЕС бяха запълнени на 62,99%, съобщава "Труд".

„Запасите от газ в Европа са необичайно ниски за това време на годината“, заяви пред Euronews Business Наташа Фийлдинг, редактор по въпросите на газа, втечнения природен газ (LNG), въглищата и биомасата в Argus Media. Тя добави, че това ниво е далеч под петгодишната средна стойност от 79%.

Сред по-големите европейски пазари с най-ниски нива на запасите тези в Германия бяха пълни едва на 51%, докато в Нидерландия – на 44,3%.

Конкуренцията вече се засилва поради ефективното затваряне на Ормузкия пролив, което прекъсва маршрут, по който обикновено се пренася почти една пета от световната търговия с втечнен природен газ.

Oxford Economics заяви, че ЕС може да бъде принуден да суспендира части от забраната си за внос на руски газ, ако доставките се ограничат още повече. Според най-новите изчисления на Европейската комисия делът на Русия в общия внос по газопроводи и втечнен природен газ е бил около 12,5% през 2025 г. През януари 2026 г. Съветът на ЕС прие регламент за забрана на вноса както на втечнен природен газ, така и на газ по газопроводи от Русия, влизащ в сила от 18 март 2026 г., с преходни периоди за съществуващите договори. До края на 2027 г. целият внос на руски газ трябва да бъде забранен.