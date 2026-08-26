Миков за правосъдната реформа: Искат да постигнат мощност, а нямат силата, за да вдигнат киловатите

Искат да постигнат мощност, а нямат силата, за да вдигнат киловатите.

Така коментира политическите намерения за правосъдна реформа пред БНР Михаил Миков, бивш лидер на БСП и дългогодишен депутат, председател на 42-рото Народно събрание и министър на вътрешните работи (2008-2009 г.).

"Първото нещо, което мен ме смущава, е, че първо ще се променя Закона за съдебната власт, а после ще се променя Конституцията. Ето - няма да има сила, която да даде мощност, ще си остане само високото напрежение в говоренето", добави той и подчерта, че за да се вдигне силата на тока, е необходимо познанието от неуспехите на предишни прогласявани реформи.

"Да се проучат грешките, защото всеки път тръгваме да правим реформа, без да сме се поучили от собствения ни негативен опит. Въртим се в един порочен кръг".

Според него всички промени, които в последните 10 години се правят в Конституцията, водят до все по-лоши резултати.

"В ЗСВ, когато беше променен преди около два месеца, се въведоха лустрационни текстове за бившите председатели на върховните съдилища и главният прокурор, включително и временно изпълняващите тези длъжности. Такива лустрационни разпоредби са абсурдни. Кой, ако не председателят на ВКС, ще има представа за качествата на кадрите, кой, ако не бившият главен прокурор. Проблемите не са тук, други са, но очевидно не са в полезрението на настоящите промени".

Миков подчерта, че послушанието в днешния политически живот, включително и при новите управляващи, е превърнато в качество, а не почтеността и професионализмът:

"Послушанието е превърнато в норма на поведение и то възпитава поведението на магистратите по веригата, защото знаят, че ако не са послушни, ще има определени действия. Така е в държавата - в централната и в местната администрация - подбират се хора, които са послушни. И когато са послушни, резултатите са тези".

По думите му, ако се наложат обективни правила, може да се "изрине и прочисти системата":

"Ако, примерно, ВСС се разглежда като единен орган, в който, освен представителство на прокурори и съдии, има представителство и на обществото - на университетите, на адвокатурата и т.н. ... Би трябвало да се заложат професионални цензове. Нека се предложи човек, който няма да се връща в системата, предстои му пенсиониране след това, примерно".

Всяка партия, която търси послушници в органите на съдебната власт, когато е управляваща, трябва да знае, че те стават послушници на други партии, когато тя вече не е на власт, подчерта Миков.