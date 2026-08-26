Денков: Ако ПБ не овладее цените и олигархията, зимата ще бъде много гореща

Ако няма убедителен отговор от "Прогресивна България" на ръста на цените и борбата с олигархията, зимните месеци ще бъдат много горещи, предупреди Николай Денков от "Продължаваме промяната" в декларация от парламентарната трибуна.

"Колеги от "Прогресивна България", обръщам се към Вас, времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши. Грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работата. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички българския граждани и, ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи", заяви Николай Денков.

Голямата изборна победа създаде огромни очаквания и надежди към „Прогресивна България“ за укротяване на цените, за повишаване на доходите и за изхвърляне на олигарсите от държавната хранилка, но за сто дни управление надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование, защото лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна, коментира председателят на парламентарната група (ПГ) на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

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Той даде пример с кошницата с грижа. Вместо обещаното бързо намаление на цените на основните хранителни стоки от 15 до 30 %, виждаме как се имитира дейност без резултат, а цените на стоките и услугите растат много по-бързо от доходите, без държавата да реагира адекватно, заяви Денков.

Показните акции с премахването на охраната на Пеевски и Борисов бяха едно добро начало за възвръщане на справедливостта, но съдебната реформа е все още само на хартия, посочи още председателят на ПГ на ПП. „Едва когато има разследвани и осъдени олигарси, може някой да повярва на смешката, изречена от премиера, че олигархията вече е съборена“, коментира Денков. По думите му, освен самотните акции на един министър и много приказки без покритие, засега нищо не вдъхва надежда, че е започнала истинската борба с олигархията.

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"Има ли поне един лев, едно евро, което е раздадено неправомерно и да е върнато обратно в държавния бюджет? Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи, защото тези непремерени хвалби бързо ще превърнат разочарованието у хората в справедлив гняв", коментира Николай Денков.

Според него голямата лъжа, че "Прогресивна България" ще се погрижи за хората е катастрофирала в бюджета за 2026 г., който жестоко ощетява доходите. Ударът върху доходите на работещите и пенсионерите, въпреки красивите лъжи, ще се усети болезнено през следващите няколко месеца с повишените сметки за ток, вода и парно, с увеличените цени на горивата, а оттам и с повишените цени на всички стоки и услуги, смята Денков.

"Дали публикуваната преди дни управленска програма хвърля нова надежда? Едва ли. Тя чертае светло бъдеще с кухи лозунги, обещания на едро и димки за отклоняване на вниманието, без конкретика и със срокове в далечното бъдеще през 2030 г.", посочи той.

"Заявките за новата пленарна сесия също не вдъхват особен оптимизъм. Първо - разпада се лъжата, че бюджетът за 2027 г. ще реши проблемите на тазгодишния", каза Денков. По думите му подходът на мнозинството изглежда същият – политика на замразени доходи насред висока инфлация, без изгледи за подкрепа на бизнеса.

Властта, обещаваща да разгради модела „Пеевски-Борисов“, се е изпълнила с назначения на безброй известни герои на този модел, коментира Денков. Ако управляващите продължават да назначават компрометирани хора на ключови позиции, как да очакваме, че ще подберат най-подходящите за Висшия съдебен съвет, посочи още той.