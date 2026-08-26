Трагична развръзка: Откриха трупа на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол

Откриха трупа на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало около във вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол. Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост.

52-годишният баща завел трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Той влязъл във водата с две от от тях. Докато отделял внимание на едното - другото било повлечено от течението.

Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море, съобщава NOVA.

Един от спасителите, помагали в изваждането на бащата и издирването на детето, разказа, че заварили мъжа във водата - заедно с други хора, които се опитваха да му помогнат.

"Извадихме бащата и тогава той ни каза, че едно от децата му липсва. Заяви, че за последно го е видял навътре в морето. Започнахме издирване, в което се включиха и джетове, но за нещастие - нямаше резултат", разказа той.

Детето е открито преди минути от водолази в района към последния спасителен пост в южната част на плажа, съобщават от "Флагман".

Предстои извършването на оглед и откарване на тялото за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.