Съдът наложи мярка "задържане под стража" на Стоян Колев

Районният съд в Пазарджик уважи искането на прокурор от Районната прокуратура да измени мярката на тиктокъра Стоян Колев от "домашен арест" в "задържане под стража".

На 24 август Колев избяга от дома си в Бургас, където беше под домашен арест.

Срещу него бе образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на АМ „Тракия" и в Съдебната палата по време на разглеждане на първоначалната му мярка за неотклонение.

Подсъдимият не се яви на съдебното заседание, като същият е с неустановено местонахождение в момента. В ново видео, качено в TikTok обаче Колев заяви, че "се връща".

"Връщам се. Проблемът ще се реши. Арестантът се връща, България ще тръгне напред. Всички ще имат пари. България на три морета. Като се върна аз, ще цъфнем и вържем. Идвам си, ето ме, искате ме, връщам се. Изперках от материал, да, така е. Какво да правя под домашен арест", казва той от движещ се автомобил.

Установено е, че той многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение "Домашен арест", за която е определено да се изпълнява на конкретен адрес.

Съдът прецени, че подсъдимият Стоян Колев е нарушил драстично наложената му мярка за неотклонение "Домашен арест", като се е укрил, при което мярката следва да бъде изменена в единствено възможната по-тежка такава, а именно "Задържане под стража", предава "24 часа".

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пазарджик в 7-дневен срок. Независимо от срока за обжалване, определението подлежи на незабавно изпълнение, считано от фактическото установяване на подсъдимия Стоян Колев.