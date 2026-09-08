Синдикат “Образование“: Дисциплината трябва да се оценява до 12. клас

Председателят на Синдикат "Образование" д-р Юлиян Петров гостува е предаването “България сутрин”, където коментира, че дисциплината в училище трябва да се превърне в основна част от възпитанието. Според него учителите трябва да получават повече инструменти за справяне със системното нарушаване на правилата.

Председателят на Синдикат “Образование” добави, че дисциплината е пряко свързана с мотивацията и постиженията на учениците. "Дисциплината е важна за резултатите и за мотивацията. Всеки, който е успял, е градил дисциплина. А ние статистически успяваме много малко ученици да научим на дисциплина", коментира д-р Петров.

Оценка за дисциплина

Д-р Петров предлага оценката за дисциплина или възпитание да бъде въведена от 1 до 12 клас. Според него над 80% от родителите няма да имат повод за притеснение, тъй като децата - и самите те - биха получили добра оценка. При системни проблеми обаче тя трябва да бъде сигнал и към семейството.

Експертът е на мнение, че родителите, заедно с учители и психолози, трябва да намерят решение на проблема. Според него трябва да има и последствия при лоша оценка, които да мотивират родителите да съдействат. Точният механизъм тепърва трябва да бъде обсъден.

Синдикатът вече има готова визия, но според д-р Петров първо трябва да бъде постигнато съгласие дали подобна оценка да съществува. След това може да се обсъжда как тя да бъде заложена в законодателството и дали да участва във финалното оценяване на ученика.

"Да си намерим български формат, а не да преписваме", призова той.

Авторитетът на учителите

Загубата на авторитет на учителите е световен процес, който се вижда и в анализите на PISA, посочи д-р Петров. Според него това обаче не е повод за успокоение.

Липсата на мотивация за учене, труд и упоритост се отразява върху крайните резултати на учениците. "Много е важно възраждането на авторитета на учителите. Чака ни огромна работа", заяви Петров пред Bulgaria ON AIR.

Според председателя на Синдикат "Образование" нито една система за оценяване не може да бъде абсолютно обективна. Поведението на ученика обаче може да бъде проследено по правила, както се прави и при останалите оценки.

Телефоните в училище

Петров добави, че подкрепя ограничаването на мобилните телефони в училище, но предупреди, че кампанията не може да бъде проведена "от днес за утре". Според него трябва да има ясни правила и последствия при нарушаването им. Той даде за пример Франция, където от тази учебна година учениците са без телефони в училище.

Добродетелите в училище

Председателят на Синдикат "Образование" подкрепи и въвеждането на предмета "Добродетели и религии". Според него той не обезсмисля идеята за оценка за дисциплина, а различните мерки може да работят заедно.

"Много от нашите ученици не знаят кои са добродетелите. Това е нещо много важно, за което тепърва ще се говори", заяви д-р Петров.

Той поздрави управляващите за напредъка по идеята за въвеждането на предмета и подчерта, че учителят трябва да може да разговаря с учениците по подобни теми, когато те имат нужда. "Този разговор за добрата страна на човека го е имало при комунизма. Трябва да го върнем", препоръча експертът.

Председателят на Синдикат "Образование" очаква новата учебна година да бъде мирна и организирана и да започне с "трепет в очите на учениците".

Гледайте видеото с целия разговор.