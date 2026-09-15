Родител пита, отговор няма: Подслушват ли деца и учители в столичното 20 ОУ "Тодор Минков"?

Родител изпрати сигнал до редакцията на Dnes.bg, от който става ясно, че в столичното 20 ОУ "Тодор Минков" има камери, които записват със звук. Което е забранено. Той е изпратил своите сигнали до различни институции, но отговор досега няма.

Ето какво пише той в сигнала до редакцията:

"На 25 август, в СДВР, при преглед на охранителни записи в рамките на прокурорска проверка, инициирана от мен срещу Галина Тимова, директор на 20 ОУ "Тодор Минков" по друг повод, лично установих, че записите от камерите във физкултурния салон съдържат не само картина, но и звук.

Това поражда един конкретен въпрос: подслушва ли чрез системата директорката Галина Томова разговорите на децата, учителите и родителите в училището?

Подадох надлежен сигнал до компетентните институции. На 28 август МОН официално препрати сигнала ми до РУО-София-град и Столична община за предприемане на действия по компетентност.

На 10 септември поисках от Столична община да ме уведоми какви действия са предприети по сигнала, извършена ли е проверка на системата и дали техническата възможност за аудиозапис е премахната или надеждно блокирана преди началото на учебната година.

На 11 септември следобед получих отговор от Столична община, но не по същество — имейлът от 11.09.2026г 15:36ч не съдържаше текст, а единствено приложено писмо, от което е видно, че сигналът се изпраща на РУО-София-град за разглеждане по компетентност.

Към 20:00 часа на 14 септември нямам отговор нито от РУО – София град, нито от Столична община, нито от друга институция, какви действия са предприети и дали системата все още може да записва звук.

Обещах на Столична община, че при липса на своевременно потвърждение ще уведомя родителите и служителите в училището за съществуващия риск. Изпълнявам това свое гражданско задължение чрез Вас.

Моля, предупредете родителите и учителите: някой дали е проверил системата и може ли някой официално да гарантира, че разговорите им все още не се записват?

В сайта на училището има публикуван правилник за видеонаблюдение, който не допуска звукозапис!".

Редакцията на Dnes.bg готова да даде право на отговор от посочените в сигнала лица и институции.