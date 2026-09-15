Мазонакис е убит? Гръцките власти възстановяват минута по минута случилото се

Продължава разследването на смъртта на звездата Йоргос Мазонакис. Властите възстановяват минута по минута какво се е случило в клиниката Колонаки.

Обвинителният акт срещу лекарите е предумишлено убийство, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Фокусът на разследването сега е върху предполагаемото интоксикиране на певеца, алармите, регистрирани от апарата за плазмафереза за тромбоза и критичния период от време, изминал до повикването в спешното отделение.

Докладът на Дирекция "Криминални разследвания" с цифровите данни от машината вече е препратен на компетентния следовател, а властите очакват резултатите от токсикологичните тестове.

Според доклада на полицията Йоргос Мазонакис е бил подложен на процедура за интоксикация преди началото на плазмаферезата.

Това включва прилагане на интравенозни лекарства, за да може пациентът да запази спокойствие по време на медицинска процедура. Ако тази информация бъде потвърдена чрез токсикологични тестове, изследователите смятат, че ще възникне друг изключително сериозен проблем относно действията на лекарите.

Процесът на интоксикация изисква присъствието на анестезиолог и постоянно наблюдение на жизнените функции на пациента. Същевременно се проучва дали евентуалното прилагане на тези лекарства е затруднило реанимацията след сърдечния арест.

Цифровите данни на машината, използвана за плазмафереза, се считат за критични. Процедурата е започнала в 14:14 ч.

Около девет до десет минути по-късно апаратът е регистрирал първия сигнал за възможна тромбоза. Системата е активирала две последователни аларми между 15:22 и 15:45 часа.

Машината е продължила да записва данни още 23 минути след спирането ѝ.

От 15:23 до 15:27 часа, точният час на смъртта на Мазонакис, сърцето му спира според апарата за плазмафереза.

Данните от изследванията установяват, че постепенното спадане и нулиране на сърдечния ритъм на певеца е станало между 15:23 и 15:27 часа. Властите проверяват дали това е критичният момент, в който е настъпила смъртта му.

Според информация, съобщена от репортаж на гръцкия канал STAR, особен интерес представлява записът на още две аларми в 15:45 часа.

Въпреки че машината е била изключена, цифровите данни показват, че е била включена отново за няколко минути. Разследва се дали рестартирането е извършено умишлено с намерението на лекарите да заблудят властите.

Адвокатът на семейството, Хараламбос Ликудис, заяви, че лекарят е игнорирал предупрежденията, натиснал е бутона за валидиране и е продължил процедурата, сякаш нищо не се е случвало.

Особен акцент се поставя върху времето, изминало между първия алармен сигнал и прекъсването на лечението до уведомяването на спешното отделение.

Според последните данни, обаждането за помощ е било подадено в 16:11 часа, т.е. 49 минути след първия алармен сигнал на машината.

Разследващите се опитват да установят какво точно се е случило в клиниката през въпросния период и какви действия са били предприети за реанимация на певеца.

Първоначалната информация е била в 16:23 часа, а линейката е пристигнала в 16:26 часа.

С други думи, според съобщенията, екипът на "Бърза помощ" е пристигнал само три минути след като е бил уведомен, което насочва вниманието не към времето за реакция на спасителите, а към момента, в който е било решено да се поиска тяхната помощ.

Трансферът до болницата започва в 16:40 часа и в 16:45 часа Йоргос Мазонакис е докаран в "Елпис", където смъртта му е официално потвърдена в 17:40 часа.