5 породи кучета, които са дълголетници

Продължителността на живота на кучетата може да варира значително в зависимост от породатан и разбира се, как е отглеждано.

Ако собствениците искат да бъдат с четириногия си домашен любимец възможно най-дълго, този фактор също трябва да се вземе предвид при избора на домашен любимец, съобщава унгарското издание Femcafe. Научните данни показват, че малките кучета средно живеят по-дълго от големите кучета. Въпреки това, нито едно проучване не може да гарантира конкретна продължителност на живота за отделно куче.

Вижте пет породи, които според мащабно британско проучване показват особено висока продължителност на живота.

Ланкаширски хилър – 15,4 години

Според проучването средната му продължителност на живота е 15,4 години. Според публикацията, това е малка, пъргава и енергична порода, първоначално развъждана като работно куче. "Въпреки малкия си размер, това не е типично куче за скута, а компаньон, който изисква редовни упражнения и умствена стимулация", се посочва в публикацията.

Тибетски шпаньол – 15,2 години

Това малко куче е известно с гъстата си козина, бдителност и активен характер. Изданието отбелязва, че въпреки външния си вид, наподобяващ домашен любимец, тибетският шпаньол е доста независим и бдителен. Продължителността на живота му, освен генетиката, се влияе от условията на живот, теглото, диетата и ветеринарните грижи.

Болонезе – 14,9 години

Това малко, бяло куче с къдрава козина е добре познато като семеен компаньон и обикновено изгражда силна връзка със стопанина си. Малкият му размер прави породата подходяща за живот в апартамент, въпреки че изисква и ежедневни разходки и внимание. Средната продължителност на живота обаче не означава непременно, че всеки представител на породата ще живее точно толкова дълго.

Шиба ину – 14,6 години

Четвърто място отива при японското шиба ину. Породата е лесно разпознаваема по лисичата си физиономия и изправените уши. Както обяснява авторът, Шиба Ину се характеризира с независимост, интелигентност и силен характер. Следователно, може да не е подходяща за хора, които търсят куче, което е изключително послушно и лесно за управление. Въпреки това, продължителността на живота му е едно от забележителните предимства на породата.

Папилон – 14,5 години

Петото място отиде при Папилон, известен още като континентален той шпаньол. Средната му продължителност на живота е 14,5 години. Както отбелязва изданието, Папилон е активна, интелигентна и лесно дресируема порода. Дори високата продължителност на живота обаче не е гаранция за конкретно куче, тъй като редица фактори влияят върху здравето му.

Някои породи кучета процъфтяват дори в апартаменти, при условие че получават достатъчно разходки, внимание и умствена стимулация. Експертите отбелязват, че хрътките, чихуахуа, френските булдози, кавалер кинг чарлз шпаньолите, мопсите и ши-тцутата не се нуждаят от голям двор, за да живеят комфортно.