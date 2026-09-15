Брата на Лъв XIV на 71-вия му рожден ден: Първо ми е брат, а чак след това папа

Папа Лъв XIV може и да е зает с грижата за духовното благополучие на 1,4 милиарда католици, но също така намира време да помогне на брат си с данъчната декларация и с подкарването на компютъра.

Заниманията на родения в Чикаго папа със счетоводни съвети и техническа поддръжка бяха разкрити от брат му Джон Прево - пенсиониран директор на училище, който редовно разговаря с папата от дома си в Илинойс.

"Миналата година, когато дойде време за данъчните декларации, попитах: "Какво да правя с това?" - разказва 73-годишният Прево за разговора си с Лъв, който вчера отпразнува 71-вия си рожден ден.

Като американски гражданин, папа Лъв (роден с името Робърт Прево) трябва да подава собствена данъчна декларация в САЩ, макар че процесът е улеснен от факта, че като папа той не получава заплата. Джон Прево сподели още, че е потърсил съвет от брат си във Ватикана - който има диплома по математика - и за това как да подкара новия си компютър.

"Бях си купил нов компютър Apple и не знаех, че ако въведеш грешна парола три пъти, системата те блокира", разказа по-големият брат пред телевизионната мрежа Mediaset.

След като отключили компютъра в магазина, на Прево му трябвали онлайн инструкции от папата.

"Държах iPad-а над компютъра и го питах: "Какво да правя сега?", защото не разбирам от компютри", споделя Прево. "Той ми казваше какво да правя и как точно да реша проблема. Той все още ми е брат - първо ми е брат, а чак след това папа", добави той.

През годините, прекарани като мисионер в Перу преди избирането му за папа, Лъв си спечелил репутацията на човек, който умее да поправя автомобили.

"Той притежава широки познания", отбеляза Прево.

Третият брат, Луис - ветеран от военноморските сили, е на 75 години.

Прево и папата, за които се твърди, че редовно играят заедно онлайн играта "Words with Friends", се събраха отново това лято, когато Прево прекара десет дни в Италия, посещавайки Лъв в лятната му резиденция в Кастел Гандолфо, близо до Рим. Прево разказа, че са плували в басейна, чели са книги, гледали са телевизия и са яли пица заедно, а Лъв го е завел на посещение в местни манастири.

При завръщането си във Ватикана Лъв показал на брат си папските апартаменти, които е реновирал, добавяйки уреди за фитнес.

В понеделник Лъв посети Апостолическата библиотека на Ватикана и сподели със служителите, че се радва да отбележи рождения си ден в тяхната компания.

"Мнозина от вас може би не знаят, че майка ми е била библиотекар, и днес съм тук на рождения си ден именно за да ви поздравя всички", каза той.

Лъв отбеляза навършването на 71 години и като отмени намаленията на заплатите на висшите служители във Ватикана, въведени от предшественика му папа Франциск по време на пандемията, когато локдауните прекъснаха приходите от продажба на билети за Ватиканските музеи. Възнагражденията на кардиналите бяха намалени с 10 процента, а предвидените за висшите служители миряни увеличения на заплатите, извършвани два пъти годишно, бяха замразени.

Жестът му към висшите служители по случай рождения ден контрастираше с понякога пренебрежителното отношение на Франциск към администрацията, да не говорим за навика на предшественика му да прекарва рождените си дни, закусвайки с бездомници, нощуващи на открито около Ватикана.

След година, в която Лъв влезе в конфликт с президента Тръмп заради военните му операции в чужбина и предупреди за опасностите от изкуствения интелект, брат му отбеляза, че ролята на папа е тежка задача.

"Гордея се, че все още не се е пречупил, че издържа и се справя", каза той. "Той посреща ситуацията с доза хумор, със сила и с решимост да направи нещо, за да превърне света в по-добро място."