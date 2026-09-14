Слави Трифонов след брифинга за "Петрохан": Асен Василев дали ще оттегли подкрепата си за Гюров?

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува вътрешния министър Иван Демерджиев след изнесената информация по случая "Петрохан". Той поиска и оставката на столичния кмет Васил Терзиев.

По-рано днес от МВР и прокуратурата излязоха на съвместен брифинг, продължил над 2 часа, в който изнесоха нова информация за случая, за каквато Трифонов призоваваше от месеци.

"И така, днес сме 45-и август. Най-после една част от истината за случая "Петрохан" беше изнесена от прокуратурата и полицията. Казвам 45-и август, защото според изказванията на Демерджиев информацията щеше да излезе в края на август, така че явно според него краят на август дойде", написа той във фейсбук профила си.

По думите му от изнесената информация става ясно, че всичко е било ясно още преди пет месеца.

Ето какво още пише Слави Трифонов:

Имаме педофилска секта, две убийства и едно самоубийство в хижа "Петрохан", две убийства в кемпера под Околчица и още едно самоубийство пак там. И един куп други подробности, свързани със самоубийствата и убийствата, които бяха абсолютно ясни, защото бяха изнесени още на предишния брифинг на предишното редовно правителство. И въобще всичко беше ясно отпреди. Сто пъти го казах още преди пет месеца. Изнесената днес информация абсолютно потвърждава всичко, което говоря вече няколко месеца, и поражда един куп въпроси.

Защо бе, господин Демерджиев, трябваше да чакате до 45-и август, за да изнесете информация, която беше ясна? Какво толкова разследвахте, като то явно вече е било разследвано?

Защо, госпожо Йотова, дадохте властта в ръцете на Гюров като служебен премиер, при положение че всички финансови и документни следи водят към ПП и ДБ като финансови и институционални покровители на тази педофилска секта? Защо, госпожо Йотова, министърът на вътрешните работи от служебния кабинет уволняваше експертите, работели по случая "Петрохан", които, оказва се, всъщност са си вършели прекрасно работата? Кой ще носи политическата отговорност за това? Кой ще се извини на тези хора?

Защо, господин Демерджиев, не изнасяте информацията кой е финансирал въпросната секта? Това всички го знаем и явно имате нужда да Ви го кажем директно. Защото хората, които са финансирали Калушев, сами си признаха и някои от тях даже се и гордеят с този факт. Имам предвид, разбира се, кмета на София Терзиев, който моментално трябва да си подаде оставката. Защото, господин Демерджиев, от въпросната информация има последствия, които касаят хора на висши ръководни длъжности. Това не е просто някакво криминално престъпление, а престъпление, покровителствано от висши политически лица и свързаните с тях политически партии.

Няма ли сега Асен Василев да поиска и Гюров да си оттегли кандидатурата, защото неговият служебен кабинет покри истината за случая "Петрохан" преди изборите? Да не говорим, че министърът на правосъдието от неговия кабинет, като част от НПО-то "Антикорупционен фонд", оказваше натиск върху прокуратурата и ДАНС да не се занимават със сектата от Петрохан. И въобще аз не знам кой помни всичко, което се случи, но аз помня!

Да Ви припомня, че имаше протести пред Съдебната палата в защита на убиеца Калушев, които караха всеки нормален човек да чувства, че се побърква от нелогичността на подобен протест. И на тези протести присъстваха политици от ПП и ДБ и журналисти от така наречените "вободни медии", които практически всяваха дезинформация - и едните, и другите - и това само защото не се изнасяше истината.

Господин Демерджиев, защо се срещахте с майката на Калушев и на убитото от него дете и защо подсилвахте по този начин конспиративните теории за случая "Петрохан"? Сега няма ли да излезете и да се извините?

Господин Радев, разгеле, най-после една част от истината за случая "Петрохан" излезе наяве. Сега Вие сте на ход. За да не се случват повече такива ужаси, просто трябва да бъде променен законът за регистрацията и дейността, позволена на НПО организации. И тъй като имате пълно мнозинство в парламента, веднага трябва да приемете подобен закон. Ако Ви е трудно да го формулирате, вижте в деловодството на парламента - там има такъв закон, предложен от ИТН преди пет месеца.

Нищо не е приключило. Всичко сега започва. Защото трябва да има възмездие. Възмездие за хората, покровителствали тази секта. Защото, ако им се размине, значи наистина живеем в една държава, от която няма смисъл.

И сега нещо лично.

Ще Ви цитирам Платон: "Никой не е по-мразен от онзи, който говори истината!"

Аз, хора около мен и ИТН понесохме много щети, много омраза и много глупости заради това, че в продължение на пет месеца отстояваме истината по този случай. Много хора повярваха на лъжите, казани срещу нас, но това е цена, която отново бих платил, защото истината е по-важна от партийния комфорт.

Политическото лицемерие може да го търсите навсякъде другаде, но не и при нас.