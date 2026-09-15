Узбекистанец на 19 години загина при трудова злополука в Лом

Гражданин на Узбекистан на 19 години е загинал при инцидент на работното си място в Лом. Случаят се разследва под ръководството на Окръжната прокуратура в Монтана.

Трудовата злополука е станала на 14 септември в складов цех на търговско дружество в града.

След подадения сигнал е извършен оглед на мястото. Разследващите са иззели материали и други обекти, които могат да имат отношение към установяването на причините за трагедията.

Разпитват се свидетели и се установяват всички хора, които са се намирали в цеха по време на инцидента. Проверява се и кои лица са отговаряли за организацията на работния процес.

Разследващите са изискали документация както от работодателя, така и от компетентните институции. Тя трябва да даде повече информация за трудовата дейност на 19-годишния мъж и условията, при които е работил.

Една от основните линии на проверката е дали са били спазени всички изисквания за безопасност на труда и какво точно е довело до фаталния инцидент, посочва Нова тв.

Назначена е и съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи причината за смъртта. Досъдебното производство е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.