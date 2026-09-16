20-годишна бременна бразилка скри 69 пакетчета кокаин... в различни части от тялото си

20-годишна бразилка е арестувана на летището в Мадрид, след като полицията открила общо 69 пакетчета с кокаин, скрити на различни места по тялото ѝ - включително в интимната област.

Младата жена пристигнала на летище "Адолфо Суарес Мадрид-Барахас" в сряда, 9 септември. Поведението ѝ привлякло вниманието на полицаите, които по това време извършвали избирателни проверки на пътници, съобщава People.

Служителите се усъмнили в нея и я отвели настрани за допълнителна проверка.

Видимо притеснена, жената заявила, че е бременна, а след това признала, че носи и голямо количество пакетирани наркотици, скрити в различни части на тялото ѝ.

Първоначално били извадени 16 пакетчета от интимната ѝ област. Направените тестове показали наличие на кокаин, а според информацията жената сама ги извадила от тялото си.

След това тя била откарана в болница, където лекарите трябвало да се уверят, че здравето ѝ не е застрашено.

Там станало ясно, че случаят далеч не приключва с първите 16 пакетчета.

При медицинските прегледи били открити още 53. Те били оформени така, че да могат по-лесно да бъдат поставяни в човешкото тяло, а тестовете и при тях предполагаемо показали наличие на кокаин.

Така общият брой на откритите пакетчета достигнал 69.

След като преминала необходимите медицински изследвания и било установено, че състоянието ѝ позволява това, 20-годишната жена била арестувана по подозрение за престъпление срещу общественото здраве.