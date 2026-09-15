Брутална катастрофа на пътя Ямбол-Сливен, двама души загинаха

Двама души са загинали, а други двама са откарани за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен след тежко пътнотранспортно произшествие между три автомобила.

Сигналът за инцидента е получен около 14.40 часа. Катастрофата е станала на път II-53 между разклона за село Гергевец и пътния възел "Ямболска детелина" - подход към път I-6.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Заради произшествието движението на превозни средства в участъка е спряно. Екипи на "Пътна полиция" регулират трафика и насочват автомобилите по обходни маршрути - по път I-6 и през село Гергевец.

Обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Публикувани във Фейсбук кадри показват горящ лек автомобил.

"Ужас, ужас. 4 човека в едната кола и един в другата", казва Жени Минчева, която е заснела горящата кола на видео, качено във Фейсбук.