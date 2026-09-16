Русия никога не е отхвърляла преговорите за Украйна и е готова да ги проведе както в двустранен, така и в тристранен формат, увери руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„Готови сме както за двустранни, така и за тристранни преговори. Никога не сме ги отхвърляли“, заяви руският външен министър, говорейки на Международния младежки фестивал.

По думите му, сегашните западни елити никога няма да се съгласят да изградят многополюсен свят, но „ние сме търпеливи хора“.

"Представяме си многополюсен свят, където малките и средните държави ще бъдат свободни от изнудване, заплахи и санкции, където всички такива държави ще бъдат уважавани и ще имат възможността сами да избират партньорите си. Тези, които искат да бъдат приятели със западните, източните и южните държави – това е тяхно право. Тяхно право е да изберат оптималния, най-приемлив път на сътрудничество на международната сцена за дадена държава, нейния народ, нейната култура и нейните възможности. Западът не е готов за това и мисля, че настоящите елити никога няма да се съгласят с това. Но ние сме търпелив народ", отбеляза Лавров.

Той добави още, че Русия очаква предложения за преговори по Украйна, но не си прави големи илюзии.

"Ще чакаме предложения. Но ще ви кажа това поверително: нямаме големи илюзии", отбеляза той.

Лавров подчерта, че Москва ще бъде доволна от диалог във всякакъв формат.

Ръководителят на руското външно министерство припомни, че "нашите американски колеги, които наскоро отново посетиха Руската федерация, изхождат от предпоставката, че са предложили тристранни преговори".

"Този ​​формат вече се е състоял в Емирствата – САЩ, Русия и Украйна. Всички преговорни процеси, които бяха стартирани, започвайки с беларуско-турските преговори през март-април 2022 г., които завършиха в Истанбул с провала на вече договореното споразумение, включително последвалите двустранни руско-украински преговори в Женева и тристранните разговори в Абу Даби с американско участие – всички тези преговорни процеси бяха прекъснати не по наша инициатива", отбеляза руският външен министър.

Говорейки за евентуално място за преговори, Лавров отбеляза, че "всичко, приемливо за преговарящите страни, е възможно". Това беше неговият отговор на въпроса дали Сърбия може да се разглежда като място за преговори за украинско уреждане.