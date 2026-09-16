Кабинетът бил готов с мерки срещу високите цени на горивата

Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата, заяви министър-председателят Румен Радев.

"Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение", каза той.

Радев посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите.

По думите му България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море, каза министър-председателят.

Той посочи, че по този въпрос България работи активно с Европейската комисия и със съседните държави, като изрази надежда това да даде резултат в средносрочен план.

По отношение на незабавните действия премиерът каза, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа.

"Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа", добави той.

Радев посочи, че освен мерките за подкрепа на публичния транспорт, спешната помощ и училищния транспорт, правителството работи и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените.