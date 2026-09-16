Урсула за състоянието на ЕС: По-силен от всякога, но и в най-несигурното си положение НА ЖИВО

"Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена", така Чарлз Дикенс описва Еврова по времето на Френската революция. Така Урсула фон дер Лайен започна речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург.

"Това е и точно описание на света, в който живеем. Скоростта на промените е невероятна. Бих казала, че състоянието на нашия Съюз е по-силно от всякога. Същевременно състоянието на Съюза може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни и отразяват тези изключителни времена."

Тя заяви, че Европа "е избрала да проправи собствен път", докато преминава през "сложната епоха на големи възможности и големи опасности".

По думите й Европа се "освобождава от токсичната зависимост от руските изкопаеми горива", по-добре подготвена е да се защитава от всякога и отстоява ценностите си заедно с Украйна и Гренландия.

"В студената уязвимост на днешния свят само Европа може да осигури истински суверенитет за европейците", заяви Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен предупреди, че "сега сме изправени пред един открито враждебен свят", в който "старите представи и взаимоотношения са се разпаднали". Тя говори за "агресивна война за територии" в Украйна, за "борба за индустриален капацитет" и "наративи", както и за "главоломните темпове на промяна и технологичен напредък", оказващи влияние върху живота на хората.

"Виждаме това във възхода на крайностите и загубата на нюанси, дори в начина, по който общуваме помежду си. Тези реални опасения се използват като оръжие, за да се вбие клин между нас - понякога отвън, но твърде често и отвътре. Но пътят ни е ясен. Изграждане на независима Европа, която има силата да действа. Нищо не може да ни отклони от това. Защото в този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците", заяви президентът на ЕК.

Тя отправи и предупреждение относно опасността от антиевропейски ултранационалисти и от Русия, които "презират нашите ценности".

Фон дер Лайен представя ситуацията като избор между "независима Европа, която отстоява ценностите си в този свят", и това "да позволим на разделенията и зависимостите да ни възпират".

"Искаме ли да се обединим около европейската идея, че заедно можем сами да определяме съдбата си? Или ще позволим демокрациите ни да бъдат подкопавани от подставени лица и марионетки на авторитарни режими? Независимо дали става дума за ултранационалисти или противници на Европа, за руска намеса или дезинформация - имената може да са различни, но целта е една и съща. Те презират нашите ценности и искат да разрушат европейското ни единство. Затова нека не само се противопоставим на това, но и да се борим заедно за нашия европейски идеал."

Фон дер Лайен заяви, че "съживяването на европейската икономика е наш основен приоритет", тъй като Европа трябва да се възползва от огромния си пазар, както и от индустриите и услугите си на световно ниво. Тя отбеляза, че единният пазар остава твърде фрагментиран и се нуждае от допълнителни реформи, като целта е той да бъде завършен до края на следващата година.

"В съвременната икономика скоростта е от решаващо значение. Едно окончателно разрешително или формуляр, свързването с енергийната мрежа или решението за финансиране - всичко това може да определи къде ще бъде направена инвестицията и къде ще се разкрият работни места. Трябва да действаме много по-бързо", заяви Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен коментира и необходимостта от реформиране на европейския енергиен пазар.

"Европа не може да остане индустриална сила, ако цените на енергията са структурно твърде високи."

По думите ѝ, след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, блокът успешно се е преориентирал към местни източници на по-чиста енергия, но по-късно все пак е усетил "тежката цена" от затварянето на Ормузкия проток.

"Трябва да засилим усилията си за осигуряване на достъпна и произвеждана у дома чиста енергия. Независимо дали става въпрос за възобновяеми източници или ядрена енергия, за биометан или други - трябва да се придържаме към технологична неутралност. Но тези енергийни източници трябва да ни осигурят независимост и да доведат до понижаване на цените на енергията."

Тя подчерта, че "трябва да електрифицираме Европа" и да намалим разходите за внос на изкопаеми горива. Президентът на Европейската комисия отбелязва също, че значителни мощности за възобновяема енергия очакват включване към мрежата и че ЕС трябва да ускори процеса на присъединяване.

Фон дер Лайен говори и за търговията, насочвайки вниманието си конкретно към Китай, като предупреди, че търговският дефицит на ЕС с Китай вече възлиза на 1 милиард евро дневно и е "достигнал критична точка".

"Някои твърдят, че предстои втори "китайски шок", но той вече е тук. Това се усеща в нашите общности и заводи из целия Съюз. Води до деиндустриализация в индустриалните сърца на Европа. Това е неустойчиво положение."

Тя заяви, че ЕС "ще използва всички налични средства, за да възстанови баланса в отношенията си".

Фон дер Лайен говори и за необходимостта от диверсификация по отношение на критично важните суровини. Тя говори и за необходимостта от опростяване на процесите и преодоляване на разпокъсаността в инвестициите, за да се подпомогне финансирането на европейски стартиращи предприятия.

По-специално президентът ЕК отбеляза успеха на ICEYE - компания за радарно сателитно заснемане и космически мониторинг, създадена от финландеца Пека Лаурила и поляка Рафал Моджевски, след като двамата се запознават по време на студентската програма за обмен "Еразъм" преди 15 години.

"Днес те са една от водещите световни компании в областта на космическите технологии", каза тя. "Вие сте истинска европейска история на успеха."

"Това бяха най-горещите месеци в Европа, но и най-хладните на от годините, които предстоят"

Фон дер Лайен не подмина и темата за климата. Тя заяви, че "бъдещият ни просперитет и сигурност до голяма степен ще зависят от това как се справяме с критичните повратни точки: изменението на климата и изкуствения интелект".

По отношение на климата тя отбеляза, че "това лято беше лятото на истината", като "почти нито една част от нашия континент не беше пощадена".

Тя изброи засегнатите райони и реки, като посочи, че 660 000 хектара са изгорели напълно, загубени са около 12 милиона тона земеделска продукция, а над 35 000 души са починали вследствие на екстремните условия.

"Всичко това е само предвестник. Това бяха най-горещите летни месеци в историята, но вероятно ще се окажат най-хладните в сравнение с идните години."

Тя подчерта, че "преходът е сложен и ще трябва да се адаптираме и да се учим в движение", но "няма съмнение: Европа може, трябва и ще продължи да следва начертания курс за постигане на климатичните си цели". В този ред на мисли Фон дер Лайен съобщи, че през следващия месец ЕС ще предложи нов пакет от мерки за устойчивост на климатичните промени, както и отделен пакет за готовност при горещи вълни, включващ правила за градска адаптация и охлаждане.

Тя насочи вниманието си към водната и продоволствената сигурност, като подчерта "рисковете от недостиг на вода за нашите земеделски стопани, малките и средните предприятия, енергетиката и веригите за доставки".

"А същевременно от европейските водопроводни мрежи се губи почти един на всеки четири литра вода, главно поради течове. Каква загуба", отбеляза президентът на ЕК.

Тя отдаде почит на европейските земеделски стопани за тяхната устойчивост през това лято и обеща да ги "подкрепя на всяка стъпка от пътя им".

След това Урсула фон дер Лайен премина към темата за горските пожари, като предупреди, че те "стават все по-интензивни, по-чести и обхващат все по-големи територии".

"Трябва да мислим в по-голям мащаб и да се учим по-бързо", каза тя, добавяйки, че ЕС ще работи за подобряване на готовността си и на правилата за реакция при извънредни ситуации.

Тя специално отдаде почит и на 46-годишния датски пилот Руне Киндал, който загина при трагичен инцидент в Гърция през юли, докато участваше в спасителна мисия. В присъствието на семейството му Фон дер Лайен каза, че "цяла Европа е в дълг към него", а депутатите в Парламента се изправиха на крака, аплодирайки Киндал.

Фон дер Лайен говори и по наболялата тема през последните дни - напредъкът на изкуствения интелект.

Тя заяви, че позицията на Европа е ясна: Европа иска да "извлече максимума“ от тази технология, за да "подобри обществата ни, качеството на живот и производителността", но си дава сметка за "огромните рискове", свързани с нейното внедряване.

"С нарастването на възможностите на най-модерните модели (т.нар. frontier models), тези рискове стават по-остри и по-ясно изразени", отбеляза тя. "Ръководителите на най-напредналите компании ни казват, че е време да забавим темпото при саморекурсивните модели, за да контролираме скоростта на развитие на тези водещи технологии. Щом хората, които ги разработват, са наясно с това, значи и ние трябва да бъдем."

Тя посочи, че ЕС ще действа "съвместно и решително" с партньори, споделящи същите възгледи, като Канада и Обединеното кралство, като ще работи по-специално върху "оценката и проверката на моделите, системите за ранно предупреждение и сигурността на изкуствения интелект". По думите й ЕС ще покани водещите лаборатории, разработващи тези авангардни технологии, на дискусии относно това как можем да подкрепим текущите усилия на индустрията за управление на темпото на развитие.

Тя също така отбеляза, че Европа се нуждае от "собствен капацитет" и трябва "мащабно да увеличи изчислителната си мощ", като добави, че "следващият етап от тази надпревара не се ограничава само до самите водещи модели".

"Подобно на случая с печатната преса в миналото - тя е изобретена от германец, но технологията е усвоена и приложена в цяла Западна Европа. Следователно не е задължително ние да разработваме самата авангардна технология, за да извлечем най-голяма полза от нея. Ключът е в създаването на стойност, която изкуственият интелект все още не е осигурил."

Тя заяви, че ЕС може да бъде лидер във внедряването на технологиите в реални житейски ситуации - било то в производствени цехове, болнични отделения, прецизно земеделие или автономно управление на превозни средства.

"Именно тук се крие истинската стойност и тук Европа има сериозни предимства."

Тя говори конкретно за приложенията на изкуствения интелект в здравеопазването.

"Искам ли лекарят ми да има незабавен достъп чрез изкуствен интелект до всички данни, необходими за вземане на най-доброто решение за диагностика и лечение? Да, разбира се. Но искам ли лекарят ми да бъде робот? Не, разбира се, че не. Не искам робот да ми казва дали имам рак или не. Важното е, че изкуственият интелект трябва да помага на лекарите, а не да ги замества. И това е само един пример."

Тя каза, че подходът на ЕС е ясен:

"Искаме изкуствен интелект; искаме той да създава повече стойност и да носи повече отговорност, като същевременно е по-евтин и изразходва по-малко енергия. Но преди всичко искаме изкуствен интелект, при който водеща е ролята на човека. Това е същината на европейския подход."

Фон дер Ляйен заяви, че реакцията на ЕС "трябва да бъде в крак с времето - от образованието до заетостта". Тя разгледа и други социални предложения, включително такива, свързани с жилищната политика, "за да се противодейства на краткосрочното отдаване под наем и на спекулациите с жилища".

След това Фон дер Лайен премина към темата за правата на жените, като предупреди, че "някои хора искат да върнат нещата назад" в това отношение.

"Те искат да ни върнат във време, когато жените са били граждани втора категория. Борили сме се толкова упорито за равно третиране, равни възможности и равно заплащане. Огледайте се в тази зала. Най-накрая тук сме много жени - председатели, заместник-председатели, ръководители на групи, комисари, членове на Европейския парламент, служители и разпоредители. Затова нека отправя съвсем ясен сигнал и послание: жените са тук и ще останат тук. Ние ще защитаваме правата си. И ще продължим да отстояваме ценностите си всеки ден."

Канада - първият асоцииран член на Европейския съюз и регионална среща в България

Фон дер Лайен отново насочи вниманието си към търговията.

"В тази епоха на повратни моменти нашият просперитет и сигурност няма да се градят единствено у дома", заяви тя, като визира новите търговски споразумения с Австралия, Индия, блока Меркосур, Мексико и Индонезия.

В част от речта си, която несъмнено ще бъде възприета като критика към Доналд Тръмп, тя каза:

"Тези партньорства са стратегически избор за Европа, но те са и отговор на разлома в международната система, основана на правила. За някои решението е да действат самостоятелно. Но за нас това не е опция. Европа винаги ще бъде водеща в защитата на системата, основана на правила. Но вече не можем да разчитаме, че тя сама по себе си ще гарантира интересите ни, нито да приемаме, че правилата ѝ ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени. В този нов свят трябва спешно да преосмислим партньорствата си и да изградим глобални коалиции в името на нашата устойчивост и демокрации."

Тя приветства присъствието на канадския премиер Карни, като отбелязва, че то "е символ на трайното приятелство между нашите народи".

"Марк, Европа и Канада вярват в демокрацията. Вярват, че властта не принадлежи на най-силните, най-богатите или най-гръмогласните, а на всички нас. Че демокрациите имат свободата да избират с кого да си сътрудничат. Затова ние обединяваме усилията си доброволно."

Тя заяви, че ЕС иска да издигне партньорството с Канада на "възможно най-високото ниво", и допълни, че двете страни ще работят заедно за "отваряне на вратата Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз".

"Това не е партньорство срещу когото и да било другиго. А е в името на общата ни сила."

Предложението бе посрещнато с бурни аплодисменти на крака.

"Чрез Глобален портал ще се стремим да привлечем до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции. Нашата цел е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и да намалим драстично времето за транзит на товари до 2030 г. За да превърнем това в реалност, ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с премиера на България. Тези партньорства са стратегически избор за Европа. Но те са и отговор на разлома в международната система, основана на правила", обяви още тя.

Руската заплаха

"Агресивната война на Русия срещу Украйна продължава с пълна сила, а заплахите на нашата територия нарастват", предупреди Урсула фон дер Лайен. "Трябва ясно да заявим какво представляваше това: атака с използване на средства с военно предназначение, извършена от руски агенти на европейска земя - нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни Съюз."

Тя добави, че "хибридните заплахи, пред които е изправена Европа, все по-малко приличат на "хибридни" и все по-малко са просто "заплахи" [в традиционния смисъл]."

"Киберсаботаж, палежи, навлизане на дронове - те се засилват с всеки изминал ден."

Фон дер Лайен заяви, че готовността на ЕС трябва да бъде повишена, тъй като съществуващите системи са "създадени за един друг свят". Тя посочи, че ЕС се нуждае от "собствен наръчник за противодействие на хибридни заплахи" и ясен механизъм за реакция при инциденти, които са под прага на въоръжена агресия, призовавайки за въвеждане на механизъм в ЕС, еквивалентен на Член 4 от договора на НАТО (бел. ред.: Член 4, а не по-известния Член 5) - своеобразен "протокол за сигурност при извънредни ситуации".

"Когато бъде задействан от една държава членка, всички останали трябва да се съберат, за да координират европейски отговор с цел възпиране на по-нататъшна ескалация и смекчаване на последиците", каза тя, настоявайки за създаването на "Европейски съвет за сигурност".

Преминавайки към немски език, Фон дер Лайен насочи вниманието си към Украйна. Тя отбеляза, че "предстоящата зима ще бъде тежка за Украйна", но подчертава, че нищо не може да сломи "украинския дух на съпротива".

"Нашата задача остава да подкрепяме Украйна с всички възможни средства", заяви президентът на ЕК.

Тя заяви, че ЕС "ще окаже най-силната си досега подкрепа на Украйна през най-тежката зима от началото на войната", посочвайки, че ЕС използва средствата си, за да помогне на Украйна да закупи системи за противовъздушна отбрана, и има намерение да работи по създаването на "достъпна модулна система за противоракетна отбрана", произведена в Европа.

Въпреки това тя подчерта, че "са необходими още действия".

ЕС ще работи по "създаването на нова програма за съвместни проекти с украински компании", както и за "затягане на санкциите срещу Русия".

"Не са задължително необходими нови санкции, а преди всичко - прилагане на вече съществуващите. Нашите санкции оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим вратичките."

Тя отново се върна съм английския език и говори за безразборните руски атаки срещу цивилното население в Украйна.

"Това е целенасочена стратегия на терор", категорична бе Фон дер Лайен. Тя разказа историята на украинско момиче на име Саша и нейната устойчивост - как се е върнала към гимнастиката, след като е загубила крака си при руски удар.

"Само седем месеца след атаката тя се върна в залата с новата си протеза. Тренираше по-усърдно от всякога. Започна да печели златен медал след златен медал. Това лято тя обиколи света с турнето си "Танцът на свободата". Целта ѝ е да разкаже на света за украинската устойчивост и борбата за свобода", сподели тя.

Саша присъства в залата и е удостоена с бурни аплодисменти на крака.

От войната в Украйна, Фон дер Лайен премина към ситуацията в Газа. Тя заяви, че "дълбокото страдание в Газа и неконтролираното насилие от страна на заселници на Западния бряг са оказали силно въздействие върху европейците". Президентът на ЕК определи решението на израелското правителство да продължи с незаконния проект за селището E1 като "неприемливо".

"За много европейци е болезнено, че държавите членки не успяха да постигнат необходимото мнозинство за единен отговор. Някои държави членки вече предприеха действия. Други обмислят да направят същото. Когато Европа е разделена, тя не може да промени хода на събитията", призна тя.

Тя заяви, че ЕС "играе водеща роля в подкрепата за палестинците" и ще продължи да го прави.

"Европа подкрепя правото на Израел на самозащита, а палестинският народ има равностойно право да живее в безопасност и достойнство", добави Фон дер Лайен.

"Границата при Сеута е европейска граница"

След това Фон дер Лайен говори за миграцията и, като, очаквано, засегна миграционната криза в Сеута.

Тя заяви, че "уязвими хора биват експлоатирани от безскрупулни трафиканти и контрабандисти, от нашите противници" и се обърна към испанския народ с думите:

"Границата при Сеута е европейска граница, защото Сеута е Испания и Сеута е Европа - и Европа ще бъде до вас".

Тя говори за Пакта на ЕС за миграцията и убежището, който "трябва да бъде напълно приложен". Но отбеляза, че ЕС се нуждае от нови правила за извънредни ситуации, "особено в сценарии, при които масовите движения на хора се организират целенасочено и се използват като оръжие".

"Ето защо ще предложим нов европейски инструмент за реакция при извънредни ситуации. Той ще се задейства само при строго определени критерии. И в такива случаи ще позволява ограничена във времето и строго дефинирана гъвкавост по отношение на стандартните процедури."

Тя заяви, че посланието е ясно: "ние винаги ще спазваме нашите ценности и основни права, но никога няма да правим компромис със защитата на границите си, защото ние, европейците, решаваме кой влиза в нашия съюз и при какви обстоятелства".

Тя говори и за необходимостта от укрепване на граничната агенция на ЕС - "Фронтекс".

Демокрацията в Европа

Урсула фон дер Лайен заяви, че "нашата европейска демокрация е застрашена" от "дезинформация и външна намеса, целящи да ни разделят и да подкопаят доверието в демократичния ни строй и свободните медии". Тя изрично подчерта, че "заплахите за нашите демокрации не идват само отвън", тъй като Европа е свидетел на "възхода на антидемократични и антиевропейски сили".

Въпреки това тя отбелязва, че "нищо не е неизбежно", и приветства промяната в Унгария с новото, проевропейско правителство начело с Петер Мадяр, дошло след 16-годишното управление на Виктор Орбан.

"12 април ще остане в паметта ни за дълго време", отбеляза тя, визирайки деня на изборите в Унгария. "Унгарският народ взе бъдещето си в свои ръце. Хората избраха демокрацията. Избраха Европа. Върнаха Унгария там, където ѝ е мястото - в сърцето на Европейския съюз. Процесът на отстъпление от демократичните ценности започна да се обръща. Борбата с корупцията и завладяването на държавата се ускорява. Налице е реален напредък по отношение на основните права и академичната свобода, а сега са отблокирани и милиарди евро инвестиции за Унгария. Разбира се, предстои още много работа. Но това показва, че упоритият труд дава резултати."

Децата и онлайн пространството

След това Фон дер Лайен преминава към въпроса за безопасността в интернет, и по-специално за тази на децата.

Тя предупреди, че "младите европейци прекарват по четири до шест часа на ден пред екраните", докато биват "все по-силно увличани от потоци от съдържание, създадени така, че да ги карат да продължават да скролват".

"Ставаме свидетели на това как децата ни биват пленявани. Пленяват се вниманието, фокусът и съзнанието им. Това лишава децата от детството им."

Президентът на ЕК припомни случая със смъртта на 14-годишно белгийка на име Олеа, което слага край на живота си, след като става жертва на тормоз в интернет. Тя цитира думите на майка ѝ: "Убедена съм, че ако ги нямаше тези вездесъщи мрежи, дъщеря ми все още щеше да бъде сред нас."

Фон дер Лайен заяви, че "това не може да продължава така", и потвърди плановете за представяне на "Закон за децата" (Kids’ Act), който ще въведе строги ограничения върху използването на социални мрежи от деца.

"Ще приложим поетапен и диференциран подход. Всяка възраст има своите специфики, поради което за всяка от тях ще бъде предвидено подходящо ниво на защита. Без социални мрежи за деца под 13-годишна възраст. Без лични профили за деца под 15 години. Това означава, че за възрастта от 13 до под 15 години ще бъдат разрешени само "мини профили", създадени и контролирани от родители или настойници, с ограничени функции и времеви лимит от един час на ден, а за възрастта между 15 и 18 години платформите ще бъдат задължени да прилагат принципите на безопасен дизайн."

Тя заяви, че ЕС "няма да толерира функции, предизвикващи зависимост", както и практиката "децата да бъдат въвличани в гледането на все по-екстремно съдържание".

"Обръщаме тежестта на доказване: сега платформите ще трябва да ни докажат, че са безопасни, защото тук не става въпрос просто за достъпа на непълнолетните до социалните мрежи. Въпросът е кога и как позволяваме на социалните мрежи да достигат до нашите деца. Европа има силата да действа. Ние сме тези, които определят правилата, а не големите технологични компании."

"Да спечелим отново сърцата на Европейците"

Преминавайки към френски език, Фон дер Лайен заяви:

"Трябва също така да спечелим отново сърцата на европейците."

Тя отбеляза и че ЕС трябва да погледне отвъд границите си, към Западните Балкани. По думите ѝ процесът "ще продължи въз основа на постигнатите резултати", но подчерта, че придържането към ценностите на ЕС е "неподлежащо на обсъждане", като изразява ужаса си от "кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград миналата седмица".

"Той извърши най-чудовищните престъпления срещу човечеството. Възхваляването на военни престъпници просто няма място в Европейския съюз."

Фон дер Лайен говори и за "силното обещание" на ЕС, датиращо още от създаването му, и призовава новите поколения "да преоткрият способността да мислят по европейски".

ЕС ще създаде нов "Конгрес за Европа", черпейки вдъхновение от своите корени, за да събере "блестящи умове от целия ни съюз и от целия ни континент", които да "вдъхновят новото поколение европейци".

"Никога не трябва да забравяме корените на нашия съюз. Толкова дълго във война, а след това обединени, за да изградим обща съдба - съдба на мир и просперитет, на демокрация и свобода. Те никога не са записвали къде точно ще ни отведе тази съдба. Но всяко поколение е градило върху основите, положени от предшествениците му. Стъпка по стъпка, тухла по тухла - разбира се, несъвършенствата са част от многообразието, а различията ни остават. Но именно това прави Европа - нашата Европа и нашия общ дом."

С тези думи тя завършва речта си под аплодисментите на присъстващите.