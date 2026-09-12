Киркоров: Българите обичат руснаците, трябва да знаят, че руската армия е освободителна армия

В България обичат руснаците, както и руснаците обичат българите. Това, което се случва по върховете в София, не е във властта на обикновените хора. Това заяви музикантът Филип Киркоров пред журналисти, откривайки паметник на родителите си - Бедрос Филипович и Виктория Марковна Киркорови - в московското Троекуровско гробище на 9 септември.

"За да бъде издигнат паметникът, беше необходимо да се пренесат тленните останки на баба ми и майка ми от България, но поради настоящата политическа ситуация това се оказа трудно. Отне цяла година", оплака се Киркоров.

Той подчерта, че 9 септември е бил голям празник за баща му - Денят на освобождението на България от нацистка Германия

"За Бедрос 9 септември не беше просто страница от историята, а ден за спомен и благодарност към поколението на победителите. Днес е особено важно да се съхрани паметта за ролята на съветските войници в освобождението на България от нацизма - включително на руските войници, които извървяха тежкия военен път и донесоха освобождението от нацисткото влияние на българска земя. Този спомен беше част от светогледа на Бедрос, от личното му отношение към историята и към героизма на онези, които платиха огромна цена за Победата", разказа музикантът.

Филип Киркоров добави, че баща му грижливо е поддържал връзките между България и Русия.

"Надявам се, че един ден това ще се възстанови. Българите също обичат руснаците, а и руснаците обичат българите. А това, което се случва по високите етажи на властта в България, не зависи от обикновените хора. Уверен съм, че всичко ще бъде наред. И този ден, това откриване, ще отправи към България посланието, че руската армия е освободителна армия", заключи артистът.

Скулптурата на родителите на Киркоров се намира близо до гробовете на народния артист на Руската федерация Борис Клюев и модния дизайнер Валентин Юдашкин в сектор 21, известен още като Алеята на творците.

"Когато започнем да разбираме родителите си, все по-често разговаряме с тях вътре в себе си. И аз все още го правя. Понякога питам баща си, друг път наум съобщавам на майка си хубави новини. Понякога се улавям в някакъв жест, дума или поглед и осъзнавам, че това не съм аз. Това са те, които продължават да живеят в мен. Може би това е единствената победа на човека над смъртта. Всички ние един ден ще си отидем. И след много години от нас ще остане изненадващо малко: няколко снимки, няколко истории, любим жест, навик. Затова въпросът не е колко дълго сме живели или колко хора са ни познавали. Въпросът е много по-страшен и по-прост: какво ще остане в другите хора, след като ни няма? Родителите ми оставиха много след себе си. Оставиха следа. Оставиха семейство. Оставиха своите правила. Оставиха любов", каза Киркоров.

Той отбеляза, че скулпторът Валерий Белих е работил върху паметника цяла година.

Артистът благодари и на Министерството на външните работи на Русия за съдействието при организирането на пренасянето на праха им от България.

"Благодарен съм на нашето Министерство на външните работи, лично на г-н Сергей Лавров и на Мария Захарова, че направиха невъзможното в условията на санкции. А би трябвало една приятелска страна като България да помогне. Но ми помогнаха моите почитатели - а в България те са милиони. Те ми помогнаха да пренеса тук праха на родителите на майка ми и на баба ми - на Троекуровското гробище в Москва", сподели музикантът.

Бедрос Киркоров, единственият чуждестранен изпълнител, удостоен със званието "Народен артист на Русия", почина през пролетта на 2025 г., а съпругата му, Виктория Марковна си отиде през 1994 г.

По-рано Киркоров обяви планове да създаде семеен гроб в Троекуровското гробище - по-конкретно, да пренесе там урните с праха на майка си и баба си от София.

След финала на тазгодишната "Евровизия" Филип Киркоров публично заяви, че екипът му е допринесъл за победата на България. Артистът посвети триумфа си на своя баща Бедрос Киркоров.

В интервю по-рано този месец, той посочи именно България като свой втори дом

"България е като втори дом за мен, затова знам какво означава да си дете на страна, която винаги е била приятелски настроена и гостоприемна към всички братски републики и държави, особено към социалистическите страни. И, разбира се, когато се провежда толкова значимо събитие - такова, което цели да обединява, а не да разделя, - то заслужава уважение", каза той.

Киркоров добави също, че Владивосток е един от любимите му региони в Русия, към който артистът се е връщал многократно.