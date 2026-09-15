Радев за Калушев: Човек, погазващ брутално всякакви морални норми и убиец на деца

Изнесените факти от експертите вчера са наистина потресаващи. Изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Така премиерът Румен Радев коментира брифинга, който прокуратурата вчера даде по казуса "Петрохан-Околчица".

Премиерът попита как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на на държавна агенция.

"Как това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета свободна територия и са възпрепядствали движението на български граждани? Как така се е регистрирало такова огромно количество оръжие? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми и убиец на деца, откровен педофил", попита още Радев.

Той отбеляза, че това е процес, продължавал години наред.

"Ако ние, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, не можем да гледаме спокойно напред за бъдещето на нашите деца и нашето общество", категоричен бе той.

Попитан за съмненията, че за "Петрохан" се заговори отново заради предстоящите президентски избори, Радев заяви:

"Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас какво общо има с изборите? Аз ви казах - ние трябва да намерим, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация."

На близо тричасов брифинг прокуратурата беше категорична, че няма външна намеса нито в смъртта на тримата в х. Петрохан, нито на мъжете в кемпера под в. Околчица. По оръжията има ДНК само от жертвите, няма странични проектили, нито данни за външна намеса.

Калушев е имал маниакален контрол върху всички в групата и неслучайно е разделил възрастните мъже, които са били по-ниско в йерархията на затвореното общество.

"Пламен Статев е прострелял Дечо Василев, на когото вероятно е била сведена версията, че ще прекратят живота си на това място, защото има риск - в затворената група враждебната представа за външния свят е била формирана години наред. Пламен Статев е като характер е бил по-различен, както и Ивайло Иванов, който е бил най-приближеният човек на Калушев", разказа психологът Росен Йорданов.

Според него Дечо Василев е трябвало да запали втория етаж на вилата, който е обитаван от Калушев, Златков и Макулев. Затова по тялото му имало най-много изгаряния. За целта той, Ивайло Иванов и Пламен Статев са пренесли огромно количество пелети. Там имало стая с халюциногенни гъби, друга с "джунгла от фалоси", както и спалните на Калушев, Златков и Макулев. Според експертите сексуални маниаци като Калушев винаги си водят дневници и една от целите на палежа е била те да бъдат унищожени.

Така събитията се подреждат по следния начин - след палежа на хижа "Петрохан" Пламен Статев убива Дечо Василев, после се самоубива, както прави и Ивайло Иванов. А в кемпера под Околчица Калушев първо убива по-силния Николай, след това Александър, а накрая и себе си.

В месеците, през които се чакаше експертизата, много хора задаваха въпроса какво е провокирало Ивайло Калушев точно в този момент да ликвидира и себе си, и приближените си. От експертизата става ясно, че капката, която прелива чашата, е реалната опасност Калушев да бъде разследван за блудство и да бъде разобличен като педофил.

Събитията се развиват дни преди откриването на труповете в хижа "Петрохан".