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В кадър: Протест срещу кабинета "Радев" в Триъгълника на властта

Сред причините за недоволството са бюджетния дефицит и продължаващата корупция

15.09.2026 | 19:45 ч. 14

Снимки: БГНЕС

Снимки: БГНЕС

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Граждани се събраха на протест срещу кабинета "Радев" в Триъгълника на властта в София, предаде БГНЕС. Демонстрацията е организирана от гражданско сдружение БОЕЦ, което настоява за оставката на правителството.

Сред причините за недоволството организаторите посочват бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг и продължаващата корупция.

Протестиращите поставят и въпросите за младежкото насилие, борбата с организираната престъпност, зависимостта от Русия и отношенията на България с Европейския съюз. Според тях политиката на кабинета застрашава и националната сигурност на страната.

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Сред останалите мотиви за протеста са липсата на средства за Национална детска болница и закриването на Комисията по досиетата.

Непосредствен повод за демонстрацията е и недоволството от Българската национална телевизия. Според организаторите правителството е превърнало обществената телевизия в партиен официоз.

"Това вече не е обществената БНТ, а "Работническо дело" от 1988 г.", заявяват протестиращите.

БОЕЦ и събралите се граждани настояват за оставката на кабинета и промяна в политиката по поставените от тях въпроси.

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