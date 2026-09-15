В кадър: Протест срещу кабинета "Радев" в Триъгълника на властта

Граждани се събраха на протест срещу кабинета "Радев" в Триъгълника на властта в София, предаде БГНЕС. Демонстрацията е организирана от гражданско сдружение БОЕЦ, което настоява за оставката на правителството.
Сред причините за недоволството организаторите посочват бюджетния дефицит, поемането на нов външен дълг и продължаващата корупция.
Протестиращите поставят и въпросите за младежкото насилие, борбата с организираната престъпност, зависимостта от Русия и отношенията на България с Европейския съюз. Според тях политиката на кабинета застрашава и националната сигурност на страната.
Сред останалите мотиви за протеста са липсата на средства за Национална детска болница и закриването на Комисията по досиетата.
Непосредствен повод за демонстрацията е и недоволството от Българската национална телевизия. Според организаторите правителството е превърнало обществената телевизия в партиен официоз.
"Това вече не е обществената БНТ, а "Работническо дело" от 1988 г.", заявяват протестиращите.
БОЕЦ и събралите се граждани настояват за оставката на кабинета и промяна в политиката по поставените от тях въпроси.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.