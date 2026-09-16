Полицията: Самоубилият се баща, който наръга детето си до смърт, бил психично болен (СНИМКИ)

Снимки: Димитър Кьосемарлиев - Dnes.bg 1 / 12 / 12

Ужасяващи кадри от мястото на трагедията в столичния квартал "Младост 3" показват района пред блока, където е открито тялото на 40-годишен баща. По първоначални данни мъжът е скочил от петия етаж на жилищната сграда, след като малко преди това е намушкал многократно 6-годишния си син. И бащата, и детето са починали.

Трагедията се е разиграла в двустаен апартамент, в който са живеели мъжът, детето и родителите на 40-годишния. По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи непосредствено преди случилото се в жилището са били бащата, момчето и неговата баба.

Жената излязла до магазин, а когато се върнала, открила внучето си с прободни рани. По време на самия инцидент в апартамента не е имало други хора.

По информация на "24 часа" обаче преди трагедията между бащата и детето е възникнал скандал, на който майката е станала свидетел. Изданието твърди, че мъжът извадил нож и намушкал многократно 6-годишното момче, а след като осъзнал какво е направил, скочил от прозореца.

Между 11:17 и 11:24 ч. в МВР са получени четири почти идентични сигнала за случващото се. Първият е бил за мъж, който е скочил от петия етаж и кърви. В 11:24 ч. е постъпил втори сигнал за него, при който вече е съобщено, че няма жизнени функции.

Между тези две обаждания е получен сигнал от жена, която съобщила имената на дете и посочила, че то е в гърч и има прободна рана. Малко по-късно, отново в 11:24 ч., жената съобщила, че детето е с прободни рани, но не знае от кого са нанесени.

"В часовия интервал между 11:17 и 11:24 часа в МВР са постъпили четири почти идентични сигнала. Първият сигнал е за мъж, който е скочил от петия етаж и кърви", обясни директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на специален брифинг.

Две линейки са изпратени към мястото на трагедията. При пристигането си медицинските екипи са констатирали смъртта и на 40-годишния мъж, и на 6-годишното дете.

От полицията уточниха още, че в 11:17 ч., преди да бъде подаден първият сигнал, бащата е направил опит да се свърже с телефон 112, но разговор не е бил проведен.

По данни на СДВР през 2023 г. полицията е реагирала на сигнал, че 40-годишният мъж е буйствал. След случая той е бил транспортиран и настанен в Центъра за психично здраве в София.

Главен комисар Пелтеков съобщи, че по наличната информация мъжът е страдал от психично разстройство, свързано с употребата на медикаменти и алкохол, и от 2023 г. е приемал лекарства, предписани от личен лекар.

От СДВР посочиха още, че майката на момчето е напуснала семейството преди около три години и не живее на адреса. По първоначални данни семейството не е имало проблеми, които да подсказват, че може да се стигне до подобна трагедия.

В сутрешните часове преди инцидента бабата на 6-годишното момче се е обадила на учителката му и е съобщила, че детето няма да посети детската градина по лични причини.

Разследването продължава, като предстои да бъде установена точната последователност на събитията и всички обстоятелства около смъртта на бащата и детето.