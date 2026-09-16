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Премиерът на Чехия Андрей Бабиш пристига на официално посещение

Визитата е по покана на Румен Радев

16.09.2026 | 08:05 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение в България днес по покана на своя български колега, съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. 

От 10:50 ч. с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ премиерът Радев ще посрещне Бабиш. 

По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш ще имат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Около 12:40 ч. двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите. 

В 13:20 ч. двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят“. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи. 

В началото на юли в Анкара премиерът Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на НАТО в турската столица. 

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