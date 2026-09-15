Ралица Асенова с остра атака по Росен Йорданов: Срам и позор!

Ралица Асенова, майката на Николай Залтков, който бе открит мъртъв заедно с Ивайло Калушев, отправи остри критики към криминалният психилог Росен Йорданов, който е част от разследването на шесторната смърт. По време на брифинга на прокуратурата вчера, той заяви, че Калушев е "100% сексуален насилник", разкри начина, по който са загинали мъжете и каква е била динамиката в организацията им.

Асенова обаче казва, че това са лъжи. Ето какво пише майката на Николай Златков:

Това, което се случи вчера, изисква специално внимание и затова днес ще имам два поста.

Първо - за медийния герой "експерт", а малко по-късно днес - за самата пародия, наречена пресконференция на Прокуратурата и МВР.

Нетърпението на този индивид да вземе думата се усещаше като вибрация в цялата зала. И веднага щом я взе, ни се похвали, че има най-много опит с медиите и затова, общо взето, най-много ще говори.

И така започна садистичната му пледоария по всичкознание.

Веднага започна и с лъжите, като ни обясни, че откакто е привлечен като вещо лице, е запазил мълчание в следващите повече от шест месеца и не е давал интервюта.

Само че Росен Йорданов е привлечен като вещо лице и експерт на 17 март 2026 г. А на 17 юли 2026 г., точно четири месеца по-късно, ПИК публикува интервю с него за случая "Петрохан - Околчица".

В самата публикация Росен Йорданов е представен като човек, който "активно работи по разследването" и е сред професионалистите, които "и към днешна дата продължават да правят експертизи по случая".

И какво казва вещото лице, което вчера ни обясни, че след привличането си е запазило мълчание? Че версията за външна намеса и шесторно убийство била "пълни глупости и измишльотини".

Категорично обяснява кой кого е убил, кой се е самоубил и че външна намеса няма. И дори предварително заявява какво ще установят експертизите:

"Експертизите ще потвърдят основната версия на разследващите."

Така изглежда "мълчанието" на вещото лице, което вчера започна да ни лъже още в началото на арогантната му пледоария.

А цялото абсурдно свободно съчинение, което слушахме вчера, общо взето той го е говорил още през февруари. И тук идва другият въпрос: как човек, който още през февруари публично е изградил и защитавал конкретна версия за случилото се, на 17 март е привлечен като независимо вещо лице, което впоследствие трябва да изследва именно тази версия?

Но нека не издребняваме. Все пак се намираме в България - тук невъзможни неща няма.

Последваха съболезнования от негова страна само към близките, които не присъстваха в залата. Към нас, присъстващите, съболезнования нямаше. Това най-вероятно се дължи на независимата му и много обективна оценка като експерт.

След това последва директно поставяне на диагноза на Симон Милков, който му зададе въпрос. Не че не съм съгласна с диагнозата, но все си мисля, че експерт, застанал да говори пред хора и да доказва експертното си мнение, някак не е редно да отговаря на въпроси, поставяйки диагнози на човека, който ги задава. Но все пак да не забравяме - тук, на родна земя, всичко е възможно.

Няколко пъти чухме:

"Повярвайте ми."

Изключително професионално. Именно така трябва да говорят вещите лица и експертите - "повярвайте ми".

По едно време ни каза и че е психотерапевт и съвсем се объркахме - криминален психолог ли е, социален психолог ли е, психотерапевт ли е, или е медиен психолог, на когото трябва просто да повярваме, защото той ни е казал така.

После последва категоричното мнение, изразено с подвиквания, че няма никакви данни Иво да е имал сексуални контакти с жена и никога не се бил появявал такъв свидетел. Ами всички, които се интересуват от случая, знаят за жената, която неведнъж писа публично и настояваше да бъде разпитана, за да разкаже за двегодишната си връзка с Иво. Но може би, когато си "експерт" и го заявяваш категорично, това е достатъчно. Всичко друго са конспиративни теории, според този "експерт".

И някъде тук започна пълното излизане извън контрол на "експерта", който ни се накара как нямало да позволи да се говорят хубави неща за Иво, да се правят бдения и подобни. Тук вече стана съвсем ясно колко "обективно" е това вещо лице по случая. Също така разбрахме в пълнота и нивото му на професионализъм.

След мой въпрос да обясни какви са мотивите, разбрахме от свободното съчинение на господина, че групата загубила обществено-политическата си подкрепа, бащата на Иво починал през 2024 г., имало опасност от разследване и, разбира се, хитът на хитовете - не били приети в Пчеларския съюз.

Наистина мотивите четирима възрастни да решат да сложат край на живота си и да бъдат убити две деца са абсолютно неоспорими!!!

Тук някъде получихме и експертния съвет от това велико вещо лице да не се доверяваме на ДАНС и ГДБОП, ако ще подаваме сигнали, защото те не си вършели работата. Адмирации. Моля ви, хора, обръщайте се към Росен Йорданов. Той знае всичко и може всичко. Сигнали явно само към него трябва да се подават.

Дечо не е знаел, че ще се самоубиват, но пък затова е качил огромни количества пелети и е започнал да гори горния етаж, за да прикрива доказателства - за които преди това ни беше казано, че той не е знаел нищо. Но нищо. Все пак да гори. И затова бил толкова силно обгорял, че ръцете и лицето му били "неузнаваеми".

Тук идва и нещо безпрецедентно!

На въпрос на сестрата на Ивей в какво състояние са ръцете му Росен Йорданов каза, че на ръцете на Ивей нищо им няма. След като Мира му каза, че това не е вярно, обективният "експерт" няколко пъти повтори на сестрата на починалия, че тя лъже.

На това ще обърна малко повече внимание, за да могат хората да разберат за какъв абсурд става въпрос.

Родителите и сестрата на Ивей са викани, а от майка му е взет генетичен материал именно защото лицето и ръцете на Ивей са били в състояние, изискващо идентификация. Росен Йорданов или бърка Дечо и Ивей, или не знам какво точно прави. Но във всеки случай фактът, че "експертът" твърди пред близък на загиналия, че ръцете му "нямало нищо", а след това неколкократно казва на сестра му, че тя лъже, и всичко това се случва на официален брифинг на Прокуратурата, според мен изисква незабавна реакция.

Самата Прокуратура би следвало да провери поведението и твърденията на собственото си вещо лице и дали този човек изобщо може да продължи да участва като експерт по това дело. От която и страна да се погледне, точно този момент от брифинга беше професионалното самоубийство на Росен Йорданов като каквото и да се представя, а той явно се представя като експерт и вещо лице по това дело.

Преминаваме към Пламен, който се оказа екзекутор на Дечо и Ивей. Но все пак да не забравяме, че Ивей е трябвало да остане последен, защото бил юрист и бил от Монтана и затова на негово име били оръжията. Но тъй като "не бил надежден в боравенето с оръжия", той се прострелял и "го прави доста нескопосано". Пропуснах да кажа, че Пламен е надеждният екзекутор, защото е ходил в казарма. Адмирации за "експерта"!

Там някъде, с доста потене, подсмърчане и каране, ни беше обяснено, че Иво е "100% педофил".

Как да не му повярваш на този голям гений на експертите?

Някакви гори от фалоси, душове и неща за обезкосмяване според него са неоспоримите доказателства за педофилия. Тук някъде журналист го прекъсна с въпрос за доказателствата и отговорът му беше, че като се чуел запис как говори с дете, за "експерт, какъвто смятам, че съм аз", ставало ясно, че… Е, мисля, че всички трябва да се съгласим, че щом Росен Йорданов е тропнал по масата на брифинга и е казал, че е така - значи е така.

И тук стигаме до една от най-важните части. Родителите на децата са играели "ролята на сводници на собствените си деца". Тук ще замълча и няма да коментирам. Аз съм един от тези родители. Адвокатите са тези, които ще вземат отношение.

Нека не пропускам, че от това изключително способно вещо лице разбрахме и че Пламен, Дечо и Ивей не са можели да се качват на втория етаж, защото имали "нисш статут". После, след известно време убеждаване, реши да засили определението и то се превърна в "робски статут". Може би съм халюцинирала, когато сме били всички заедно стотици пъти на втория етаж. Може би е било халюцинация и че Ивей живееше през по-голямата част от пребиваването си на хижата именно на втория етаж. Да, сигурно "експертът" знае по-добре.

Към края чухме и че те не са били рейнджъри, че всичко било "бутафория", но хитът, че били неграмотни в пребиваването в планината, определено беше черешката на тортата.

Та така с Росен Йорданов.

Все си мисля, че дъното е достигнато, но с всяка следваща ситуация, в лицето на държавата, нейните органи, институции и представители, се оказва, че дъното си има дъно. И май всичко е направо бездънно.

Срам и позор е моето определение за това свободно съчинение от човек, който се предполага, че трябва да изложи факти и доказателства обективно и безпристрастно и да има поне малко такт не само към близките, намиращи се в залата, а и към журналистите. Но не - това го нямаше.

Имаше парадиране. Имаше демонстративно удоволствие от излагането на данни, за които беше очевидно, че нараняват близките на загиналите. И когато те продължаваха да стоят изправени и да дават отпор, следваха още по-жестоки опити да бъдат мачкани. Срам и позор!

За едно съм съгласна с Вас, господин велик "експерт" - този случай е без прецедент. И Вашето поведение вчера го доказа абсолютно категорично. Този случай без аналог ще остане в историята. Камъкът на шестимата ще остане. Споменът за тях ще остане. А за Вашето поведение на този брифинг също остана запис. И този запис ще говори много по-дълго от вчерашното Ви: "Повярвайте ми."

За тези, които са пропуснали Росен Йорданов и Явор Дачков след брифинга се поздравиха и тръгнаха заедно. В нашата родина закони няма, важно е връзки да имаш!