Треньорът на Лудогорец Томас Райс е в Турция за подпис с Трабзонспор

Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор, съобщиха турските медии.

52-годишният германец кацна в Трабзон и бе посрещнат от фенове и медии, а днес се очаква да бъде представен официално. Дебютът му ще бъде в предстоящия мач срещу гранда Галатасарай.

Райс остана в Разград само два месеца, но Лудогорец не успя да го задържи, като се твърди, че Трабзонспор е задействал клауза за откупуване в размер на 1 милион евро.

Начело на Лудогорец германецът записа 7 победи и 2 равенства.

Томас Райс, добре познат на турските футболни фенове, преди това е бил треньор на Самсунспор в Турция между юли 2024 г. и февруари 2026 г.

(БТА)