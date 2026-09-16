BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 14

Интензивен трафик за камиони на ГКПП "Капитан Андреево" на изход към Турция

Интензивно е движението на пункта на вход към България за леките коли

16.09.2026 | 08:15 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. Интензивно е движението на пункта на вход към България за леките автомобили. 

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия, посочиха още от дирекцията. 

На българо-румънската граница движението е нормално на всички гранични преходи. От дирекцията припомниха, че от 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. От 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав, добавиха още от „Гранична полиция“. 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по българо-гръцката граница. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и :Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.  През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

трафик граничен пункт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem