Интензивен трафик за камиони на ГКПП "Капитан Андреево" на изход към Турция

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. Интензивно е движението на пункта на вход към България за леките автомобили.

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия, посочиха още от дирекцията.

На българо-румънската граница движението е нормално на всички гранични преходи. От дирекцията припомниха, че от 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. От 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав, добавиха още от „Гранична полиция“.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по българо-гръцката граница. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и :Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.