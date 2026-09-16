Кока-Кола ХБК България се включва в „Предизвикай се с кауза“ в подкрепа на качественото образование

Кока-Кола ХБК България се присъединява към шестото издание на спортно-благотворителната инициатива на фондация „Заедно в час“ -„Предизвикай се с кауза“. От 12 до 27 септември служители на компанията ще участват в 16-дневното предизвикателство, като ще изминават между 10 000 и 12 000 крачки дневно в подкрепа на новия випуск от 35 учители в програмата „Нов път в преподаването“.

Благотворителното спортно предизвикателство стартира на 12 септември с откриващо събитие в София, на което участниците направиха първите си 10 000 крачки заедно. През следващите дни отборите ще продължат активността си от различни точки в страната, като ще имат възможността да следят напредъка си чрез платформата Big Team Challenge.

„Най-ценното в тази инициатива е, че дава възможност на екипа ни да направим нещо наистина смислено заедно - както за собственото ни благосъстояние, така и за важна обществена кауза. В „Предизвикай се с кауза“ всеки участва лично - с времето, усилията и дарението си, а компанията застава зад общия принос на екипа. Радваме се, че тази година ще бъдем част от инициативата и ще подкрепим дейността на „Заедно в час“ и усилията им за по-качествено образование в България“, коментира Лилия Велинова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.

Събраните дарения в „Предизвикай се с кауза“ ще подпомогнат подготовката и развитието на начинаещи преподаватели. Програмата „Нов път в преподаването“ адресира едно от сериозните предизвикателства пред българското образование - отпадането на начинаещи учители от системата още през първите години от професионалния им път. Програмата има за цел да помогне на повече учители в началото на професионалния им път да останат в класната стая.

Участието на Кока-Кола ХБК България в „Предизвикай се с кауза“ е част от постоянните усилия на компанията да допринася положително за общностите, в които оперира. Подкрепата за инициативата естествено допълва дългогодишните усилия на компанията в сферата на образованието и развитието на младите хора чрез програмата #YouthEmpowered, която предоставя практически знания и умения за по-успешен старт в професионалния път. От стартирането си през 2017 г. до днес, програмата е достигнала до над 36 000 младежи в България, помагайки им да изграждат умения за бъдеща професионална реализация.