Двойките знаменитости, които откраднаха шоуто на "Еми" 2026

Червеният килим на наградите "Еми" за 2026 отново събра на едно място едни от най-големите звезди на телевизионния свят, а наред с впечатляващите тоалети и бляскавите визии вниманието привлякоха и влюбените двойки.

За някои от тях появата пред фотографите беше поредна възможност да покажат колко добре си пасват не само в личния живот, но и пред камерите. Други пък направиха впечатление с елегантните си визии и непринудената близост, превръщайки червения килим в своеобразна сцена за любов и стил.

От нежни жестове до координирани визии – тези звездни двойки определено не останаха незабелязани и добавиха още една доза чар към голямата телевизионна вечер.

Ноа Уайли и Сара Уайли

Ноа Уайли, който за втора поредна година спечели награда „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си в The Pitt, беше придружен (както винаги) от своята също толкова елегантно облечена съпруга Сара.

Маришка Харгитай и Питър Херман

Маришка Харгитай, която беше първата жена водеща на наградите „Еми“ от 2011 година, беше придружена на червения килим от цялото си семейство. До нея гордо застана Питър Херман, а двамата не можеха да откъснат поглед един от друг. Компания им правеха очарователните им деца, облечени в пълно съответствие с тоалетите на родителите си.

Шон Хатоси и Кели Албанезе

Шон Хатоси, който беше номиниран за най-добра поддържаща мъжка роля в драматичен сериал – позира заедно със съпругата си, актрисата Кели Албанезе.

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