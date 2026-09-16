България и Монако вече са извън "сивия списък" за пране на пари

Няколко държави ще бъдат извадени от списъка за наблюдение на държави с висок риск от пране на пари на световен финансов надзорен орган следващия месец. Сред тях е Монако, което бележи обрат в съдбата на града държава, където се намира най-голямата концентрация на милионери и милиардери в света, съобщава Bloomberg.

Княжеството на Френската Ривиера беше включено в „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF) през юни 2024 г., което доведе до засилен контрол върху недостатъците в усилията му за борба с незаконните парични потоци. Според запознати с въпроса обаче оттогава насам служители на базираната в Париж организация са констатирали значителен напредък.

Очаква се България и Кот д’Ивоар също да бъдат извадени от списъка, казват някои от източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като обсъжданията са поверителни.

Официалният резултат се очаква едва на последния ден от следващото пленарно заседание на FATF във френската столица на 30 октомври и все още не са взети окончателни решения, посочват източниците. Включването в списъка се определя въз основа на консенсус сред членовете на групата, които включват САЩ, Обединеното кралство, Европейската комисия, Китай, Япония и Индия.

Препоръките на надзорния орган се следят отблизо от глобалните инвеститори, които се въздържат от извършване на бизнес в места, за които е установено, че имат недостатъци в регулациите за борба с прането на пари. Юрисдикциите, добавени към списъка, изискват по-внимателно наблюдение, а включването им може да породи сериозни съмнения относно интегритета на финансовите им системи.

Доклад на Международния валутен фонд от 2021 г. установи, че страните, включени в „сивия списък“, са претърпели „значително и статистически значимо намаление на притока на капитал“.

Говорител на FATF е отказал да коментира решенията за включване в списъка.

Пленарното заседание на FATF през октомври ще бъде първото под председателството на британския представител Джайлс Томсън. Откакто пое поста през юли, той отдава особено значение на борбата с измамите, включително с „центровете за измами“.

Очакваното изваждане на Монако от списъка се случва в момент, когато градът държава все още се възстановява от заговор за убийство на нейна територия в края на юни, който предизвика мащабно преследване на заподозрени.

Откакто беше включено в сивия списък, княжеството затегна законодателството и се опита да покаже, че може да предприеме значими мерки за прилагане на закона. По-рано тази година органът за борба с прането на пари наложи глоба от 6 млн. евро на UBS Group за редица пропуски. Две други банки, сред които Julius Baer Group, също бяха глобени.

Представител на правителството на Монако не е отговорил веднага на искане за коментар.

За България първоначалното включване в „сивия списък“ през 2023 г. дойде в разгара на преговорите на страната за присъединяване към еврозоната.

Съветът на Европа отдавна критикува страната ни, която редовно се нарежда сред най-корумпираните държави в Европейския съюз. Напоследък обаче представители на FATF оцениха положително подобренията в надзора към риска и контрола върху достъпа до пазара за доставчиците на услуги, свързани с виртуални активи. В началото на септември министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на FATF, за да обсъдят напредъка на страната.

Освен че отговаряме на всички формални критерии, „политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“, заяви той пред Съвета за координация и сътрудничество в края на август.

От друга страна, напредъкът на Кот д’Ивоар в областта на банковия надзор и проверката на действителните собственици получи похвали от FATF, която преди това изрази загриженост относно надзора и правоприлагането. Сред наскоро предприетите мерки е налагането на многогодишна присъда на местен инфлуенсър по обвинения в пране на пари.

„Много вероятно е да сме изпълнили всички условия, но очакваме окончателните оценки“, заяви Амаду Кулибали, министър на комуникациите и правителствен говорител на Кот д’Ивоар.