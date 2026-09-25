Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria организират 5-ото издание на водещия финансов форум „Финанси: Уравнения и решения“

Какви ще бъдат двигателите на икономическия растеж през 2027 г.? Как политиките на Европейската централна банка ще се отразят на финансовите услуги у нас? И кои бизнес модели ще се променят най-силно под въздействието на изкуствения интелект?

Тези въпроси ще бъдат в центъра на петото специално издание на „Финанси: Уравнения и решения“, което ще се проведе на 12 октомври 2026 г. от 11:30 ч. в зала „Мусала“ на Hilton Sofia. Форумът на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria ще събере финансисти, икономисти, анализатори и представители на бизнеса за разговор за макроикономическите, регулаторните и технологичните промени, които определят решенията днес и перспективите за следващите години.

Програмата включва пет дискусионни панела. Специален гост-анализатор ще бъде Илия Шчупко, Senior Research Associate в Bloomberg Intelligence.

Първият панел ще разгледа бъдещето на пенсионното осигуряване – от мултифондовия модел и инвестиционната политика на фондовете до възможностите за по-индивидуално пенсионно планиране.

Вторият панел ще бъде посветен на паричните и бюджетните политики и отражението им върху банковия бизнес. Участниците ще обсъдят фискалната стабилност, политиките на ЕЦБ, политиките на Доналд Тръмп и американската администрация и отражението им върху Европейската икономика, финансирането на бизнеса и домакинствата, както и очакванията за лихвите, кредитите и депозитите през 2027 г.

Инвестиционният и платежният пазар ще бъде във фокуса на третия панел. Сред темите са Open Finance, сигурността на дигиталните плащания, AI във финансите, развитието на капиталовия и облигационния пазар и възможностите пред личните инвестиции.

Четвъртата дискусия ще разгледа ритейл сектора и инвестициите – новите формати и възможности за растеж, финансирането и ролята на технологиите и данните в клиентското преживяване. Финалният панел ще постави акцент върху застраховането, включително климатичните и киберрисковете, променящите се регулации, здравното застраховане и новите продукти за финансова защита.

Панелите за пенсионното осигуряване, банковия бизнес и застраховането ще бъдат модерирани от Петър Илиев, финансов журналист в Money.bg. Дискусиите за инвестиционния и платежния пазар и за ритейл сектора ще води Илина Бисерова, директор „Комуникации, маркетинг и международни отношения“, Българската фонфова борса. Програмата предвижда още възможности за професионални срещи, коктейл и Q&A сесии след всеки панел, които ще се проведат при изключени камери и ще бъдат достъпни ексклузивно само за присъстващите на място.

„Финанси: уравнения и решения“ е най-големият годишен финансов форум на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria. Всяка година той събира лидерите във финансовия и икономическия сектор у нас в задълбочен разговор за посоката, в която се развиват финансовият сектор и българската икономика.

Всеки, който иска да присъства на събитието и да се включи в ексклузивните Q&A сесии при изключени камери, може да се регистрира на Investor Media PRO. Пълната програма на форума вижте ТУК.

Партньори на събитието са: Пощенска банка, ОББ Банк, Уникредит Булбанк, Банка ДСК, БОРИКА, Пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ Пенсионно осигуряване, Уника, Дженерали застраховане, Кауфланд България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services и IRIS Solutions.

Институционални партньори са: Френско-българската индустриална търговска камара, Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българският форум на бизнес лидерите.

Медийни партньори на „Финанси: Уравнения и решения“ са Investor.bg, Dnes.bg, See News, Money.bg, Dir.bg, в. БанкерЪ.