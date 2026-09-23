Жребият определи: Гюров и Кандев под номер 4 в бюлетината, Йотова и Вълчев са с номер 25

Президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев ще са под номер 4 в бюлетината на президентските избори на 25 октомври, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев - под номер 25.
Днес Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребият за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.
В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 - от партии.
Само трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително "Прогресивна България".
Ето как се разпределиха номерата в бюлетината:
Андрей Гюров и Георги Кандев - номер 4
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - номер 25
Костадин Костадинов и Петър Волгин ("Възраждане") - номер 11
Иван Христанов и Стоянка Черкезова - номер 18
Радостин Василев и Красимир Манов (партия МЕЧ) - номер 17
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева ("Величие") - номер 19
Волен Сидеров и Славчо Велков - номер 21
Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов - номер 15
Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов ("Народна Партия Истината и само Истината") - номер 27
Нако Стефанов и Нина Ламбова - номер 7
Камен Тасков и Галя Иванова - номер 6
Борис Анзов и Бранимир Мичев - номер 13
Методи Бъчваров и Ленин Велинов Станоев - номер 8
Александър Томов и Сергей Инджов ("Българска социалдемокрация-Евролевица") - номер 12
Мария Колева и Валери Велковски (партия "Правото") - номер 10
Боян Расате и Йордан Стоянов Манасиев - номер 26
Величка Георгиева и Росен Иванов - номер 20
Искра Недева и Стоян Георгиев - номер 23
Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков - номер 3
Николай Ненчев и Цвета Кирилова (БЗНС) - номер 22
Иво Лулчев и Стефан Попов - номер 16
Пламен Пасков и Светозар Съев - номер 24
Йордан Малджански и Валентин Христов - номер 5
Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - номер 9
Георги Димов и Димитър Шивиков - номер 1
Росен Миленов и Иван Иванов - номер 2
Румяна Ченалова и Георги Георгиев - номер 14