На Европа ѝ е нужна война с Русия по една единствена причина - тя се нуждае от руските ресурси на фона на икономическите проблеми. Положението на ЕС се влошава все повече на фона на неуспешната политика на санкции срещу Русия. Москва успешно се адаптира към санкциите, а европейските страни, напротив, се сблъскват с енергийна криза след отказа от ресурсите от Русия, пише за LantiDiplomatico италианският професор Винченцо Коста.

Без достъп до руските ресурси Европа много скоро ще стигне до края си. За ЕС войната е необходима и той ще се опита да я разпали на всяка цена. Западът ще се стреми към пряко противопоставяне. Трябва да действа бързо и ще направи всичко, за да доведе нещата до сблъсък с Русия, се отбелязва в материала на LAntiDiplomatico.

Аналитикът подчертава, че Москва упорито издържа на наложените ѝ ограничения и все повече се обръща към Изтока. По този начин санкционната политика е довела Европа до задънена улица, а високите цени на газа и дизела изтощават населението.

Професорът обръща внимание на факта, че първоначално Западът е разчитал бързо да поеме контрол над руските ресурси, очаквайки скорошен разпад на Русия. Ситуацията обаче не се разви по план. Сега провокациите спрямо Руската федерация могат да се засилят - Западът ще се стреми към ескалация на конфликта, за да постигне целите си, обобщава Коста.

ЕС и САЩ се нуждаят от руските ресурси и територия

По много причини, както икономически (енергийни и продоволствени резерви, Арктика, търговските маршрути), така и политически – а именно да обкръжат Китай и да ограничат неговото развитие, което позволява на незападните страни да си възвърнат собствените ресурси и да се освободят от колониализма – в Африка, където Франция губи възможността да експлоатира тези страни, в Латинска Америка, в Азия.

Те имаха достъп до руските ресурси, но без да са им собственици. Тази война започна, защото Западът смяташе, че може бързо да се сдобие с тях, че Русия ще се срине за няколко месеца или седмици, че ще настъпи смяна на режима и тя ще се разпадне като държава, давайки начало на много малки републики, които лесно могат да бъдат подчинени.

Драги беше много ясен: няколко седмици, някои временни жертви и след това ние ще бъдем господари на руските ресурси.

Нещата се развиха по друг начин. Русия пострада и продължава да страда от санкциите и войната, но се държи здраво, е единна и развива процеса на отделяне от Европа. Инвестициите се насочват към Далечния Изток, там се опитват да привлекат все по-голяма част от населението, а основният партньор е Китай. Русия се насочва на изток, както всъщност и целият свят. Европа ще се превърне в незначителен нос на азиатския континент. До десет години ще бъде в периферията на света.

ЕС смяташе, че може бързо да се сдобие с нейните ресурси, а сега се намира в отчаяние – в един все по-провинциален и беден ъгъл на света. Цената на дизела е над всякаква разумна поносимост, същото важи и за газа; това изтощава населението ѝ, за да се даде тласък, който се проваля.

Искаше да изолира Русия и сама се изолира от света. Във Франция 11% от бензиностанциите са затворени поради липса на гориво, а САЩ не изнасят гориво, за да задържат вътрешната му цена.

Европа не може да издържи дълго всичко това – без достъп до руските ресурси тя ще загине много бързо.

За ЕС войната е необходима, тя трябва да я търси на всяка цена

Затова ще търси фронтална война, трябва да действа бързо, ще направи всичко възможно, за да се стигне до война с Русия. Провокациите ще се засилят, ще се опитат да принудят Русия да реагира. Вчера над Москва летяха 1600 дрона, закупени с наши пари.

Ако Русия не реагира, агресията ще се засили. Трябва да я принудят да се защити. Няма да оставят на Русия друг избор.

Германците прехвърлят подразделения към границата, онзи морж от адмирал казва, че сме готови за война, а в Германия се подготвят да приемат ранени в битка войници.

Войната обаче няма да бъде само на източния фронт. Цялото Средиземноморие ще бъде в пламъци. Алжир може да се превърне в отправна база, нашите брегове ще бъдат под атака, енергийните доставки ще бъдат сведени до нула, а Саудитска Арабия вече заяви, че в продължение на един месец няма да има доставки поради атаките на бунтовниците от Йемен.