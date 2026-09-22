Рецептата Dnes: Френската класика Рататуй

Рататуй е емблематично зеленчуково ястие от Прованс.

Необходими продукти:

1 патладжан

2 тиквички (по възможност една зелена и една жълта)

2 червени чушки

4 узрели домата (или 1 консерва пасирани домати за соса)

1 глава жълт лук

3 скилидки чесън

4 супени лъжици зехтин

Пресни подправки: розмарин, мащерка, босилек

Сол и прясно смлян черен пипер

Начин на приготвяне

Приготвяне на доматения сос: Нарежете лука и чушките на ситни кубчета. Задушете ги в зехтин за 10 минути, докато омекнат. Добавете чесъна, пасираните домати, мащерка и сол. Оставете соса да къкри 15 минути, докато се сгъсти, след което го изсипете на дъното на тава за печене.

Нарежете патладжана, тиквичките и пресните домати на много тънки тънкостенни шайби. Подредете ги върху соса в тавата, като ги редувате (тиквичка, патладжан, домат) в стегната спирала или на редове.

Полейте отгоре със зехтин, поръсете с листенца мащерка, розмарин, сол и черен пипер. Покрийте тавата с хартия за печене и печете на 180°C за 40 минути. Махнете хартията и печете още 15 минути до леко зачервяване. Сервирайте с пресен босилек.