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Рецептата Dnes: Френската класика Рататуй

Вижте как да го приготвите

22.09.2026 | 17:35 ч. 1
Рецептата Dnes: Френската класика Рататуй

Рататуй е емблематично зеленчуково ястие от Прованс.

Необходими продукти:

  • 1 патладжан
  • 2 тиквички (по възможност една зелена и една жълта)
  • 2 червени чушки
  • 4 узрели домата (или 1 консерва пасирани домати за соса)
  • 1 глава жълт лук
  • 3 скилидки чесън
  • 4 супени лъжици зехтин

Пресни подправки: розмарин, мащерка, босилек

  • Сол и прясно смлян черен пипер

Начин на приготвяне

Приготвяне на доматения сос: Нарежете лука и чушките на ситни кубчета. Задушете ги в зехтин за 10 минути, докато омекнат. Добавете чесъна, пасираните домати, мащерка и сол. Оставете соса да къкри 15 минути, докато се сгъсти, след което го изсипете на дъното на тава за печене.

Нарежете патладжана, тиквичките и пресните домати на много тънки тънкостенни шайби. Подредете ги върху соса в тавата, като ги редувате (тиквичка, патладжан, домат) в стегната спирала или на редове.

Полейте отгоре със зехтин, поръсете с листенца мащерка, розмарин, сол и черен пипер. Покрийте тавата с хартия за печене и печете на 180°C за 40 минути. Махнете хартията и печете още 15 минути до леко зачервяване. Сервирайте с пресен босилек.

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