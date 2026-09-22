Рецептата Dnes: Френската класика Рататуй

Рататуй е емблематично зеленчуково ястие от Прованс.
Необходими продукти:
- 1 патладжан
- 2 тиквички (по възможност една зелена и една жълта)
- 2 червени чушки
- 4 узрели домата (или 1 консерва пасирани домати за соса)
- 1 глава жълт лук
- 3 скилидки чесън
- 4 супени лъжици зехтин
Пресни подправки: розмарин, мащерка, босилек
- Сол и прясно смлян черен пипер
Начин на приготвяне
Приготвяне на доматения сос: Нарежете лука и чушките на ситни кубчета. Задушете ги в зехтин за 10 минути, докато омекнат. Добавете чесъна, пасираните домати, мащерка и сол. Оставете соса да къкри 15 минути, докато се сгъсти, след което го изсипете на дъното на тава за печене.
Нарежете патладжана, тиквичките и пресните домати на много тънки тънкостенни шайби. Подредете ги върху соса в тавата, като ги редувате (тиквичка, патладжан, домат) в стегната спирала или на редове.
Полейте отгоре със зехтин, поръсете с листенца мащерка, розмарин, сол и черен пипер. Покрийте тавата с хартия за печене и печете на 180°C за 40 минути. Махнете хартията и печете още 15 минути до леко зачервяване. Сервирайте с пресен босилек.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.