Добромир Живков: Костадинов и Волгин са с ограничен потенциал да достигнат до балотаж

Рекордният брой от 28 кандидатски двойки за президент и вицепрезидент няма непременно да доведе до силно разпиляване на вота, заяви в интервю за Dnes.bg социологът Добромир Живков от "Маркет Линкс". Според него кандидатурата на Костадин Костадинов и Петър Волгин е с ограничен потенциал да достигне до балотаж.

Живков допуска, че вотът на „Възраждане“ може да има значение на втория тур, включително чрез пренасочване на част от евроскептичния и проруски настроен електорат. По думите му избирателите на ГЕРБ също няма да действат единно, тъй като партията не издигна собствен кандидат за президент.

Анализаторът очаква по-малко емоционална кампания, в която ключова роля ще имат колебаещите се избиратели и периферните електорати. Той подчертава необходимостта от истински дебат между кандидатите, който според него може да повлияе съществено върху избора.

Живков очаква геополитиката да има влияние върху президентския вот, но не смята, че тя сама по себе си ще определи избора, ако не настъпи извънредно събитие по време на кампанията. Според него при по-ниска избирателна активност тежестта на по-малките сегменти от електората ще се увеличи и изненади са възможни на втория тур.

- Г-н Живков, рекорден брой кандидати за президент и вицепрезидент - 28, ще се явят на изборите на 25 октомври, това за какво говори? Ще бъде ли разпилян вота?

- По принцип бихме могли да очакваме някакво разпиляване на гласовете. От друга страна, мисля, че в тази президентска надпревара има по-ясно изразени фаворити, което ми говори, че да - ще има разпиляване, но то ще бъде в ограничен мащаб.

- В "12 без пет" в надпреварата обявиха кандидатите си от "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин, как мислите закъсняха ли и ще успеят ли да стигнат до балотаж?

- Закъснение по-скоро може да мислим, че има, защото все пак парламентарно представена партия да обяви своите кандидатури в последния възможен момент, без преди това да подготвя обществеността, изглежда малко странно. Все пак, ако търсим перспективата пред тази кандидат президентска двойка трябва преди всичко да вземем предвид това какво постигна "Възраждане" на последните парламентарни избори. Резултат, който е три пъти по-нисък от това, което постигаше партията в предходни кампании и ясно показва низходящ тренд. И да, това е проява на политическа смелост и отговорност от страна на г-н Костадинов, да издигне кандидатура в тази ситуация, когато рискува да бъде на трето или четвърто място в крайния резултат на първи тур. Може би целта тук е да има консолидация на този евроскептичен и по прокремълски вот, като се опита да ги изтегли от "Прогресивна България" и в сегашната кампания те да предпочетат кандидатите на "Възраждане". Тук допускам и цел да бъде овладяна тенденцията на спад за подкрепа на "Възраждане". Смятам, че в някаква степен тази задача ще бъде изпълнена.

- Костадинов - Волгин ще успее ли да стигне до балотаж според вас?

- Отново казвам, че имайки предвид общественото доверие, с което разполагат "Възраждане" в настоящия момент, както и личният рейтинг на г-н Костадинов, който се движи около 10-13% одобрение, аз не виждам особен потенциал тази двойка да стигне до балотаж. Правя това с уговорката, че коментарът ми не е на базата на конкретни данни. Такива "Маркет Линкс" ще има другата седмица.

- А ще бъде ли тази президентска двойка резервоар за балотажа на Илияна Йотова - Кирил Вълчев?

- Да, по-скоро мисля, че тук има такъв сценарий, не казвам, че е целен и предпоставен, а по естествен начин да се разгърне. Мобилизирайки евроскептичните избиратели в първи тур би било по-лесно те да бъдат пренасочени в подкрепа на сегашния президент Йотова на втори тур. Тук контрааргумент е ясното противопоставяне на "Възраждане" срещу "Прогресивна България" и премиера Румен Радев в сегашния парламент.

- Заговорихме за балотажа, избирателите на ГЕРБ и ДПС, според вас кого ще подкрепят?

- Аз не бих се изненадал част от тези, които са гласували за ДПС да гласуват за Йотова. Не съм забелязал особено остро отношение от страна на ДПС към "Прогресивна България". По-скоро виждам през тези четири месеца да бъдат подкрепяни иициативи на ПБ. Не виждам сериозна конфронтация от страна на ДПС в ролята на опозиционна партия.

По линия на ГЕРБ не мисля, че ще видим единно поведение на техните избиратели, дори заради все още уклончивото отношение на Бойко Борисов към обявените кандидатури, в ситуация на липса на партийна такава. По този начин най-твърдите привърженици на ГЕРБ не биха гласували, разочаровани от това, че партията не се е опитала да излъчи своя кандидатура за вота. Пък от друга страна смятам, че има и такива, които са по проевропейски настроени и ще реагират по специфичен начин на този геополитически завой от страна на премиера Румен Радев и "Прогресивна България", който също така е подкрепен и следван от настоящия президент Илияна Йотова. Мисля, че ще има гласоподаватели на ГЕРБ, които ще гласуват от една страна за запазване на нашия европейски път, а от друга страна за това следващият президент да бъде по някакъв начин коректив на изпълнителната власт и на това управление, за да не се стига до концентрация на власт на следващо ниво.

- Ще видим ли автентичен дебат, има ли време за смислена и каква предизборна кампания предвиждате?

- Време има, въпросът е да има и кой да чува. Според мен, дебатът е задължителен. Ние сме в ситуация, в която имаме реален шанс за провеждане на истински предизборен дебат между кандидатите за президент, отколкото дебат между партийните лидери, когато сме в ситуация на кампания за парламентарен вот. Да, смятам, че е изключително необходим на обществото, за да може всеки да вземе информирано решение.

А кампанията очаквам да бъде по-малко емоционална и с повече рационални послания. И мисля, че в момента ще имаме избори, които може би няма да бъдат толкова интересни за българските граждани или поне не с такава интрига както последните парламентарни. Но все пак всеки вот е важен, а сега и моментът е такъв. Особено, когато около България и в света се случват процеси, които предвещават сериозни промени, а и не малко рискове.

- Кампанията като че ли започна отново с компромати - от една страна случаят "Петрохан", от друга страна помилването на наркопласьор...

- Аз не виждам кандидатурата на Гюров да е пряко свързана със събитията в Петрохан. А това, че има опити тази национална трагедия и институционална несъстоятелност да бъде утилизирана за политически цели, смятам за крайно неуместно и е въпрос на личен избор и на морални граници.

Информацията във връзка с помилванията има далеч по-видима връзка с действията на Йотова като вицепрезидент. И не случайно самата тя дава своите отговори на тези сериозни въпроси, като накрая избирателите и обществото трябва да дадат оценка за това доколко това е правилно или неправилно, допустимо или не.

- Геополитиката ще определи ли избора на българския президент?

- Мисля, че само в някаква степен, ако нещо извънредно не се случи по време на кампанията, което би наложило кандидатите да се заявят още по-отчетливо по геополитическата ос. Но виждаме, че основните кандидати не навлизат във все още в дълбоките води на геополитиката.

- Ще съумее ли Гюров с нетрадиционната кампания в Tik Tok, насочена към младото поколение, които също бяха много коментирани, да привлече поколението Gen Z?

- Не мога да прогнозирам дали ще проработи този вид кампания. Зависи доколко тя може да направи кандидата близък до тези най-млади избиратели и доколко тя звучи убедително и мобилизиращо. Да не забравяме, че Tik Tok не е изолирана социална мрежа. Всичко, което е публикувано бива пренасяно в другите социални мрежи, в които са позиционирани по-възрастните поколения и ми се струва рисково да се опитваш да правиш силно сегментирана кампания по поколения, защото комуникационните канали не са затворени.

Иначе ще бъде интересно да проследим динамиката на кампаниите на основните кандидати и тогава ще можем да видим какъв е общият тон, какви са похватите, какви са посланията, формата, която се използва в кампанията. Съответно мисля, че тогава оценката може да бъде по-ясна и конкретна. Но ми се струва, че перифериите не изглеждат много въодушевени от избора, пред който са изправени. А крайният победител може да бъде решен именно от тяхното привличане.

- От кампанията ли ще зависи кой ще стане президент, защото на президентски избори сме били свидетели на изненади. Някои политолози предвещаха успеха на Йотова още в самото начало?

- Нека да видим резултатите от първите проучвания. Ситуацията може да се промени и то бих казал относително бързо, защото при очакваната по-ниска избирателна активност нараства тежестта и на по-малки сегменти от избирателите. Не изключвам да има обрат на втори тур. Нищо сигурно не се вижда в момента. Отново казвам, че не можем да говорим за вълна, каквото видяхме на 19 април. Тук ще се гласува със съвсем различни мотивация, като тежестта на всеки избирател ще е по-голяма отколкото на предходния вот.