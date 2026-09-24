Животът на 5 зодии се подобрява през сезона на Везни до 23 октомври

За щастие животът става много по-добър за пет зодиакални знака през сезона на Везни, който продължава отсега до 23 октомври 2026 г. Сезонът на Везни представлява огромна промяна от енергията на Дева, която току-що преживяхме.

Везни са много по-леки от Дева. По това време на годината хората обикновено се фокусират повече върху всички неща, управлявани от Везни, като любов, ценности, пари и социалния си живот. Везни са един от знаците, управлявани от Венера, която е ретроградна от 3 октомври до 14 ноември. Меркурий също става ретрограден на 24 октомври.

Но животът ще стане много по-хубав за тези 5 астрологични знаци и те едва ли ще пропуснат този факт:

Лъв

Сезонът на Везни е много по-добър за вас, Лъвове, защото Везни са силно съвместим знак за вашата зодия. Това е времето от годината, когато е по-вероятно да се събирате с братя и сестри или съседи и да прекарвате повече време в опознаване на собствения си район. Вероятно ще научите нещо ново. Можете също така да очаквате да се чувствате по-социални през този астрологичен сезон, особено около Новолунието на 10 октомври.

Докато Венера е ретроградна от 3 до 23 октомври, ще имате няколко възможности да се съберете с хора, които не сте виждали от известно време. Или бихте могли да направите промени в дома си. Любовният ви живот е на преден план по време на ретроградността на Венера, но ако сте в стабилна връзка, няма от какво да се страхувате, тъй като Венера се връща в съвместими Везни на 25-и.

Тъй като Венера е в Скорпион до 25-и и е свързана с Меркурий в Скорпион през целия месец, част от това, което прави този месец толкова добър за вас, е, че можете лесно да получите отговорите на всички ваши въпроси. Цялата тази енергия на Скорпион е дълбока и трансформираща!

С пълнолунието, попадащо във вашия 10-и дом на 25-и, вашият фокус ще бъде върху кариерата ви. Не се изненадвайте, ако сте в светлината на прожекторите, Лъв. Ще поемате водеща роля по някакъв начин в нов проект. Ако търсите нова работа, сега е моментът да се заемете сериозно с търсенето си.

Имате допълнителното предимство на Марс и Юпитер, които работят директно във ваша полза през целия месец. Марс е планетата на действието, а Юпитер е планетата на разширяването. Този динамичен дует не само идва с късмет, печалба и разширяване, но и ще имате мотивацията да постигнете почти всичко, което искате. Така че сезонът на Везни би трябвало да бъде плодотворен за вас!

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