Костадинов и Волгин за Украйна: Това не е войната на Путин, а на Порошенко и Зеленски

Партийната номинация показва зрялост, тъй като организация, която вярва в себе си, издига своя легитимен ръководител, коментира кандидатът за вицепрезидент на "Възраждане" Петър Волгин пред NOVA.

Той допълни, че подкрепата за вече обявени външни кандидатури или инициативни комитети е лицемерен подход за бягство от политическа отговорност.

В процеса на номиниране са участвали както симпатизанти, така и хора извън организацията, разясни кандидатът за президент Костадин Костадинов. Първоначалният списък от двадесет и седем имена е бил редуциран до петима души, преди да се стигне до финалната президентска двойка. Костадинов посочи, че най-големият дефицит на българската политика е липсата на допитване до гражданите извън изборните процеси, където самият вот често е предварително предпоставен.

На въпрос за допирните точки с политиката на Илияна Йотова, Костадинов беше категоричен, че такива липсват, и посочи като пример промяната в нейните позиции за войната в Украйна.

"Ако един човек си сменя мнението в политиката в рамките на няколко месеца и няма значение какво е казвал преди, това е един много неприятен принцип. Той може да бъде обобщен по следния начин: "не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря". Точно това е различното между нас и другите – ние не сме променили никога, дори за секунда, нашите виждания и каузи", подчерта той.

Той даде пример с промяната в нейните позиции за конфликта в Украйна през последните месеци. По негови думи разликата между техната партия и останалите формации се състои в това, че те никога не променят своите виждания и каузи в зависимост от конюнктурата.

"Най-големият дефицит на българската политика е, че никога не се питат хората, освен по време на избори, но дори и тогава изборът е някак предпоставен", заяви Костадинов. "Българските граждани искат да бъдат питани за участие в НАТО и Европейския съюз чрез референдуми, тъй като това не се е случило при присъединяването."

Кандидатите изразиха намерение да инициират референдуми за членството на България в международни организации

Волгин допълни визията за управлението, като подчерта, че националният идеал трябва да бъде търсенето на независимост, тъй като през последните тридесет години страната е станала изцяло зависима от външни фактори, вместо управляващите да се съобразяват единствено със своите избиратели.

Националният интерес изисква осигуряването на евтини енергоносители за населението, независимо от техния произход, изтъкна Костадинов. Той защити тезата за възстановяване на доставките на руски газ и запазване на работата на въглищните централи, като припомни примера на Унгария и Словакия, които получиха дерогации от санкциите, и отбеляза, че Турция увеличава таксите за преминаване през проливите.

Относно конфликта в Украйна Костадинов изрази позиция, която се разграничава от общоприетия международен прочит, като прехвърли отговорността за военните действия изцяло върху украинското държавно ръководство през годините.

"Това не е войната на Путин. Това е войната на Порошенко срещу собствения му народ, прераснала във войната на Зеленски срещу собствения му народ. Когато говорим тези неща, можем да покажем не документи, ами хиляди страници, трупани с години", заключи Костадин Костадинов.