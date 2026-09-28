Гълъб Донев за домашната ракия: Контролен орган на обикновените хора няма да бъда

Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен. Но искам да уточня - контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за семейна употреба, няма да бъда. Но да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия.

Това обясни пред журналисти финансовият министър Гълъб Донев в отговор на притеснението на хората, че държавата ще погне онези, които имат домашна ракия вкъщи.

По думите на Донев предложенията, качени на сайта за обществено обсъждане, не са били разтълкувани правилно.

Той обясни, че домашната ракия се произвежда при специален акциз, при намалени ставки на акцизите и е единствено и само за лична употреба.

"Знаете, обаче, че има злоупотреби с търговия с домашна ракия. 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дестилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казанаи. Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. А това, което е записано в член 38 на Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в търговски обекти. Не може такава ракия да се предлага за консумация в ресторанти, хотели, къщи за гости. Дори има случаи на ракия, която се предлага в автосервизи и фризьорски салони", обясни Донев.

Той подчерта, че домашната ракия води и до застрашаване на живота на хората.

"Има много хора, които увредиха здравето си и дори загубиха живота си след употреба на такава ракия", допълни финансовият министър.

Донев заяви, че се учудва, че политиците не могат да четат нормативни актове.

"Всички се изказаха в обратната теза на това, което ние предлагаме. Ние предлагаме защита на здравето и живота на българските граждани, не толкова ефектите върху фиска", каза той. "От началото на година агенция "Митници" е заловила 15 хил. литра такава домашна ракия, която се предлага в търговските обекти."

Той призова гражданите да не се подвеждат по политиците, които не могат да четат нормативните актове.

"Не посягаме домашната ракия", категоричен бе финансовият министър и заяви, че от съсед не може да си купите ракия, тъй като е незаконно. Но отбеляза - никой няма да ви провери, ако съсед ви е подарил домашна ракия, с която се гордее.