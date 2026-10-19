Дават шест работни заплати бонус, ако напуснем големия град и заживеем в провинцията

Българи, които искат да напуснат големия град и да започнат нов живот в по-малко населено място, вече могат да получат финансова подкрепа от държавата. От днес, 19 октомври 2026 г., Агенцията по заетостта започва прием на заявления по Компонент 2 на проекта "Избирам България". Програмата предвижда средства за преместване, настаняване, транспорт до работното място и еднократен бонус, равен на шест средни работни заплати за страната. За семействата с непълнолетни деца стимулът може да бъде още по-голям.

Новата мярка е предназначена за хора, които към момента на кандидатстването имат адресна регистрация в населено място с над 50 000 жители и желаят да се установят и работят в населено място с под 50 000 души. Числеността на населението се определя по данните на Националния статистически институт. Това означава, че жители на Бургас например могат да проверят възможностите за преместване в по-малки градове и села от областта или от други райони на страната. Допустими кандидати са както безработни и икономически неактивни лица, така и хора, които вече работят.

Едно от важните условия е кандидатът да промени действително местоживеенето си, а не просто да смени работодателя. Преместването се доказва с промяна на постоянния адрес, който трябва да съвпада с настоящия. След като получи одобрение, човекът разполага с четири месеца, за да се премести и да започне работа в избраното населено място. Едва след изпълнението и на двете условия се подписва договорът за участие в проекта. Надомната работа и дистанционната заетост не се допускат.

Финансовата помощ включва няколко отделни плащания. За пренасяне на покъщнината на участника и неговото семейство могат да бъдат предоставени до 480 евро еднократно. Предвидена е и добавка за настаняване от 207,58 евро месечно за период до 12 месеца, или общо до 2490,96 евро при ползване през целия срок. Отделно се отпускат по 4,09 евро на ден за транспорт до работното място и обратно, също за период до една година, когато са изпълнени условията на проекта. Транспортните средства не се дублират с аналогична помощ по други програми.

Най-големият финансов стимул е еднократният бонус за трайно установяване на пазара на труда. Той се изчислява на базата на шест средни работни заплати за страната за съответната година, за която Националният статистически институт е публикувал данни. Парите обаче не се изплащат веднага след преместването. За получаването им трябва да бъде доказана сумарна заетост от най-малко осем месеца в рамките на последните 12 месеца. При семейства с деца под 18 години се прилагат увеличаващи коефициенти - 1,1 за едно дете, 1,2 за две и 1,3 за три или повече деца.

Кандидатстването е изцяло електронно. Желаещите трябва да изтеглят образеца от официалния сайт на Агенцията по заетостта и да изпратят попълненото заявление чрез Системата за сигурно електронно връчване до бюрото по труда в населеното място, в което възнамеряват да се установят. За достъп се използва квалифициран електронен подпис, включително облачен, или персонален идентификационен код на НАП или НОИ. Служителите на бюрата по труда могат да оказват съдействие за електронното подаване на документите.

Проектът се финансира по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 с подкрепата на Европейския социален фонд плюс. Бюджетът на Компонент 2 е 15 милиона евро, като Агенцията по заетостта планира да включи 1170 участници, а целта е поне 1050 души да се преместят в населени места с под 50 000 жители. Инициативата е насочена към намаляване на обезлюдяването и недостига на работна ръка извън големите градове. Пълните условия и информацията за подаване на заявления са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта.