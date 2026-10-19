Черен петък в Британски съвет - до 30% отстъпка за курсове по английски език за деца и възрастни

Винаги е вълнуващо да наблюдаваш първите стъпки на детето си в изучаването на английски. Първото изречение, новата дума, произнесена с увереност, или успехът в общуването са малки победи с голямо значение. В Британски съвет вярваме, че езиковото обучение открива възможности за развитие във всяка възраст.

Този Черен петък новите курсисти могат да направят следващата стъпка на специална цена. От 16 ноември до 4 декември 2026 г. Британски съвет предлага 30% отстъпка за групи с до 5 вече записани курсисти и 15% отстъпка за групи с 6 или повече записани курсисти. Предложението важи за избрани присъствени курсове по английски език за деца, тийнейджъри и възрастни.

За най-малките Learning Time with Timmy превръща първия досег с английския в приключение. Чрез песни, игри и истории децата от 3 до 6 години усвояват нови думи и изрази по естествен начин, развиват увереност и свързват ученето с положителни емоции.

Курсовете по английски език за деца от 7 до 11 години съчетават общуване, творчески задачи и работа в екип. За тийнейджърите от 12 до 17 години обучението надгражда езиковите умения чрез дискусии и практически дейности, които насърчават самостоятелното мислене. Програмите са съобразени с възрастта и нивото на участниците и им помагат да използват езика уверено, а не само да запаметяват правила.

Още една възможност за семействата в София е новата локация за курсовете по английски език за деца в начална училищна възраст - Международно училище „Откривател“. Обучение се предлага също в центровете на ул. „Кракра“ 7 и в Бизнес Парк София, както и в училище „Св. Георги“ за определени детски групи. Наличните курсове зависят от конкретната локация.

За възрастните промоцията обхваща General English (Общ английски) и Business English (Бизнес английски). Независимо дали целта е по-уверена ежедневна комуникация, развитие в работата или усъвършенстване на професионалния речник, занятията поставят акцент върху практическото използване на езика.

За да се възползват от отстъпката, новите курсисти трябва да преминат консултация и/или тест за ниво и да изберат група със свободни места. Отстъпката се предоставя след консултацията и не се комбинира с други предложения. Разгледайте условията на Black Friday 2026 и запазете консултация.