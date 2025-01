Разбиха с чук гроба на протеворечивия политик Жан-Мари Льо Пен

В нощта на четвъртък срещу петък гробницата на Жан-Мари Льо Пен в Ла Трините-сюр-Мер, в Морбиан, е била осквернена, съобщи полицейски източник пред Le Figaro, потвърждавайки информация от France Bleu.

Кръстът в семейния трезор на Льо Пен е разбит с чук. От кадри, разпространени онлайн, се вижда, че и всички стели и паметници в почит към семейството са повредени.

Властите са уведомени за инцидента тази сутрин от общинската полиция. Жандармеристи и представители на кметството веднага след това са пристигнали на гробището и от тогава то е затворено за обществеността.

Преди три седмици съоснователят на "Националния фронт", който през 2018 г. се превърна в "Национален сбор" (НС), издъхна в болница, в която бе приет няколко седмици по-рано. Кончината на Льо Пен предизвика смесени реакции във Франция, като множество политици останаха балансирани в коментарите си по негов адрес, но обществеността излезе по улиците, за да празнува.

Една от дъщерите на Жан-Мари Льо Пен, Мари Каролин Льо Пен, публикува снимка на разрушения гроб в X.

Тя написа. „Няма думи, с които да опиша тези, които посягат на най-свещените неща. Тези, които нападат мъртвите, са способни на най-лошото срещу живите“, добави тя към снимката

