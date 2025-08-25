Хитови тенденции от Седмицата на модата в Копенхаген

Седмицата на модата в Копенхаген измина и определено остави ярки следи. Тя се проведе между 4 август и 8 август. На нея се откроиха много нови тенденции, на които можем да залагаме до края на лятото, а и през есента. Вижте кои са те, според британския "Cosmopolitan".

Флорални рокли

Флоралните рокли и тоалети се свързват основно с пролетта и лятото, но вече май можем да ги носим през всеки сезон. Просто са толкова хитови! Те заеха централно място и на събитието. Скулптурните флорални мотиви са актуални, както и формите на венчелистчета. Флоралните рокли изглеждат магично, правят ви нежни и кокетки.

Шал, завръшващ визията

Аксесоарите са много модерни сега. Копринените шалове и банданите направо превземат последните месеци. Те бяха и навсякъде по ревютата в Копенхаген. Определено трябва да използвате такъв аксесоар, за да направите визията по-интересна. Шалове с различни принтове стоят чудесно върху блейзъри, сака, ризи, рокли. Триъгълни бандани около врата също са хит.

Рокля над панталона

Една тенденция от началото на века - сега тя отново е тук! Помните ли как преди 20-25 години беше много модерно дънките и панталоните да се комбинират с рокли и поли? Сега това отново ще е сред топ трендовете. Рокли до коляно с официални панталони, асиметрични плетени поли върху карирани панталони, широки дънки и мини рокля - всичко това е хитово сега.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net