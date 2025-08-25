Суша, слаба реколта: Цената на кафето ще се движи нагоре

Цените на кафето на международните пазари продължават ръста си, достигайки най-високите нива за последните два месеца. Фючърсите по сорта Арабика затвориха на 3,78 долара за паунд, докато Робуста се изкачи до 4524 долара за тон – значително повишение спрямо предходния месец. Поскъпването е движено както от климатични фактори в основните страни производители, така и от глобална търговска несигурност, това коментира Георги Гагов, съосновател на Кафе Асоциация България, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Според Гагов сушата в бразилския регион Минас Жерайс и прогнозите за слаба реколта във Виетнам оказват сериозно влияние върху пазарите. Качеството и обемите на бразилската реколта са значително по-слаби, а липсата на валежи и опасността от слани създават напрежение. Същевременно сушата във Виетнам може да свие добивите с около 20% спрямо миналата година, коментира той.

„Прогнозите за реколтата в Бразилия не са благоприятни, тъй като говорих и с много наши партньори, които казват, че качеството и обема на реколтата е много по-слабо поради неблагоприятните климатични условия. В сравнение с други години има доста голям спад при калибрирането на зеленото кафе, което ще доведе до много по-малки обеми. Съответно липсата и продължаващият дефицит в лицензираните складове на борсите дава отражение. Така че дори при една добра реколта може пазара да се успокои, но най-вероятно в началото на 2026 година може да има лек спад, но цените тенденциозно ще продължават да растат.“

Допълнителен натиск върху цените идва от митата, въведени от САЩ върху бразилския износ, които задържат търговията и увеличават волатилността. Това води до засилено търсене на Робуста като заместител в индустриалните блендове, но ограниченото предлагане оскъпява и този сорт.

За крайните потребители ефектът ще бъде най-осезаем при конвенционалните марки кафе, които разчитат на по-нискокачествени смеси. В по-високия сегмент динамиката на борсовите цени не влияе толкова. Там пекарите често плащат многократно по-високи суми директно на фермерите, за да си гарантират качество и дългосрочни партньорства, подчерта Гагов.

Той смята, че българският пазар също преминава през трансформация. Потребителите стават все по-взискателни и търсят по-качествени напитки, а местните пекарни и баристи допринасят за развитието на кафе културата. В последните две години наблюдаваме сериозен ръст в интереса към Арабика и специалните кафета. Инвестициите в модерно оборудване и професионалното обучение поставят България на едно ниво с развитите европейски пазари, допълни експертът.

По думите му въпреки глобалната нестабилност перспективата за сектора у нас е положителна. Все повече ентусиасти създават собствени брандове и места за кафе, а конкуренцията повишава качеството на предлагането. В дългосрочен план това ще изгради устойчива култура на потребление, в която клиентите знаят какво купуват и са готови да платят повече за по-добро кафе, заключи Гагов.

