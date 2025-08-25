Тръмп силно иска Нобелова награда за мир, но комисията не е сред феновете му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдавна се стреми към Нобелова награда за мир, отличие, което би го поставило в прехвален и ексклузивен клуб. Но за разлика от президентската кампания в САЩ, спечелването на Нобелова награда за мир зависи от електорат от петима души - а Тръмп може да няма мнозинство, пише The Washington Post.

Желанието на Тръмп за Нобелова награда е водещо и в двата му мандата, но усилията му ескалираха през последните месеци. Той размишлява на глас, че мирното споразумение в Украйна, по което работи през последните седмици, може да е един от ключовете за наградата. Но поне трима от петимата норвежки избиратели критикуваха Тръмп публично, което направи пътя му към спечелването на гласовете им далеч не ясен.

Кампанията на Тръмп варира от публични коментари с други световни лидери до частни срещи с норвежкия финансов министър Йенс Столтенберг, който изгради силни връзки с американския президент като генерален секретар на НАТО и чиято Норвежка лейбъристка партия има думата при назначаването на членове на Норвежкия Нобелов комитет. И той си приписа заслугата за прекратяването на все по-голям списък от конфликти - миналата седмица броят им започна от шест, а до петък стана 10, „ако се замислите за периода преди войните “, каза Тръмп.

Но Тръмп също така предложи фаталистично обяснение за шансовете си за Нобелова награда, признавайки, че комисията може никога да не промени мнението му.

Апетитът на Тръмп за наградата за мир може би го кара да продължи усилията си за разрешаване на войната в Украйна - включително фокус върху директни преговори с руския президент Владимир Путин, тактика, която дори някои западни дипломати казват, че има известен смисъл, като се има предвид едноличният контрол на руския лидер върху военните усилия на страната му.

Но той ще трябва да спечели членовете на комисията, които засега поне изглеждат скептични. Председателят на Норвежкия Нобелов комитет, Йорген Ватне Фриднес, осъди през декември „ерозията на свободата на словото дори в демократичните държави“, като посочи Тръмп по име.

Фриднес, който ръководеше възстановяването на лявоцентристки младежки политически лагер, след като той беше засегнат от нападение през 2011 г. от крайнодесен екстремист, при което загинаха 69 души, е назначен от Столтенбергската Лейбъристка партия, която е на власт в Норвегия.

В страна, където само 7% от хората са заявили, че биха гласували за Тръмп пред бившия вицепрезидент Камала Харис в анкета, проведена от Novus през октомври, скептицизмът към американския президент е широко разпространено мнение. Някои членове на Нобеловия комитет не крият, че чувстват подобно.

„След малко повече от 100 дни като президент, Тръмп е в напреднал етап в демонтирането на американската демокрация и прави всичко възможно, за да събори либералния и основан на правила световен ред“, написа през май Кристин Клемет, бивш десенцентристки министър на образованието на Норвегия и друг от петимата членове на комисията.

Трети член на комисията – и по този начин потенциално ключът към скептично настроеното към Тръмп мнозинство – публикува няколко съобщения, критични към президента по време на първия му мандат. На снимка във Facebook, публикувана ден преди изборите през 2020 г., членът на комисията, Гри Ларсен, носеше червена бейзболна шапка с надпис „Make Human Rights Great Again“ (Да направим правата на човека отново велики).

Ларсен, бивш политик от центристко-лявото крило, също написа в публикация в Twitter от 2017 г., че „Тръмп излага на риск милиони животи“, критикувайки решението за намаляване на американската чуждестранна помощ.

Другите двама членове на комисията нямат ясна история на критикуване на Тръмп. Един от тях, академикът Асле Тоже, пише със съчувствие за правните трудности на Тръмп по време на администрацията на Байдън.

Никой от членовете на комисията не отговори на исканията за коментар, а говорител на Норвежкия Нобелов институт отказа коментар.

Фриднес, председателят на комисията, попитан през януари за Нобеловите стремежи на Тръмп, не отговори директно дали някога би бил готов да връчи наградата на президента.

Присъждането на Нобелова награда за мир на държавен глава е „може би често най-противоречивото. И двете, защото, защото ако си държавен глава, имаш власт. Имаш власт и си използвал власт. Често имаш кръв по ръцете си, ако става въпрос за конфликт. Но също така имаш властта да правиш нещата след това, което усложнява картината“, каза Фриднес.

Независимо от наклонностите на петимата норвежци, които вземат решението, похвалата на президента и обявяването му за достоен за Нобелова награда се е превърнало в задължително условие за някои световни лидери, които посещават Белия дом. Израелският премиер Бенямин Нетаняху донесе на Тръмп писмо за номинация. Някои също така остро критикуваха бившия президент Барак Обама, който получи наградата през 2009 г. само месеци след встъпването си в длъжност, решение, което дори Обама призна, че е породило „значителни противоречия“.

„Кой, ако не президентът Тръмп, заслужава Нобеловата награда за мир? Не искам да навлизам в историята на някои много странни решения на Нобеловия комитет за мир да присъди наградата на някой, който не е направил абсолютно нищо“, заяви президентът на Азербайджан Илхам Алиев по време на посещението си с Тръмп.

Кампанията на Тръмп не е била само повод за смях. Президентът повдигна въпроса в телефонен разговор със Столтенберг миналия месец, според човек, запознат с разговора, който е пожелал анонимност, за да говори откровено за срещата.

„Обсъдихме тарифи, икономическо сътрудничество и това послужи като подготовка за разговора му с [норвежкия] министър-председател [Йонас Гар] Стьоре“, каза Столтенберг в изявление, добавяйки: „Няма да навлизам в повече подробности за съдържанието на разговора.“

Като бивш норвежки министър-председател, Столтенберг би имал думата при назначаването на членовете на комисията, но след като комисията бъде назначена от норвежкия парламент, членовете ѝ ревниво пазят своята независимост. Те може да не оценят кампания за натиск.

„Доста необичайно е кандидат да говори така“, каза Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира в Осло, група, която изследва международните мирни усилия и създава ежегоден списък с потенциални носители на наградата за съответната година. „Макар че Белият дом може би би могъл да нарече президента Тръмп главен миротворец, ако искате, не забравяйте, че истинският мир се измерва във времето и рядко зависи само от един лидер“, каза Грегър. „Фактът, че Тръмп е оспорил и дори е подкопал международното сътрудничество, което е една от областите, върху които се фокусира наградата „Алфред Нобел“, го прави малко вероятно.“

Джими Картър, друг бивш президент, когото Тръмп критикува, също спечели награда за мир през 2002 г. Същото направиха и Удроу Уилсън и Теодор Рузвелт. Бившият вицепрезидент Ал Гор и бившият държавен секретар Хенри Кисинджър също спечелиха награди. Никой от тях не мина без противоречия.

Изглежда почти сигурно, че Тръмп няма да получи тазгодишната награда, която ще бъде обявена през октомври, тъй като крайният срок за номинации беше през януари. В краткия списък за 2025 г. от Организацията за изследване на мира са включени катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани за усилията му за посредничество в постигането на мир в Газа; Центърът „Картър“, основан от бившия президент Картър; и Международният наказателен съд, чиито висши служители Тръмп е насочил към прицел заради усилията им да разследват американски и израелски служители.

Може би догодина. Някои норвежци се опитват да запазят вратата отворена за мир в Украйна.