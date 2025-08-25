Генерал, пратеник или бъдещ президент на Украйна? Валерий Залужни чака в Лондон

Един следобед в началото на март, три дни след катастрофалния сблъсък между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом, в украинското посолство в Лондон имаше оживени телефонни разговори. Екипът на Джей Ди Ванс беше на линия и искаше да уговори разговор с Валерий Залужни, посланик на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на армията.

Вицепрезидентът на САЩ изигра ключова роля в провокирането на конфронтацията между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет от мястото си на съседен диван. Сега Ванс и други хора в орбитата на Тръмп очевидно обмисляха потенциални алтернативи на проблемния Зеленски.

Епизодът отразява политическото опънато въже, по което Залужни е вървял, откакто Зеленски го уволни като началник на армията миналия февруари и го изпрати в Лондон. От една страна, свикнал да работи в строга военна йерархия, Залужни остава лоялен към правителството, на което служи. От друга страна, мнозина – както у дома, така и в чужбина – го виждат като естествения следващ президент на Украйна и настояват да започне политическа кампания, пише The Guardian.

Този разказ е базиран на интервюта с няколко души, близки до Залужни, както и с политически експерти, дипломати и други, пряко запознати с описаните събития. Повечето поискали анонимност, предвид чувствителността на темата. Много от подробностите се съобщават за първи път.

В Украйна не са насрочени избори, като гласуването е правно и технически невъзможно, докато страната е във война. Дори най-върлите вътрешни опоненти на Зеленски не подкрепят провеждането на гласуване сега, а след катастрофата в Овалния кабинет отношенията с Тръмп също се подобриха. Миналата седмица украинският президент се завърна в Белия дом в по-сърдечна атмосфера .

Но всички в Украйна знаят, че рано или късно политиката ще се завърне. И когато това се случи, проучванията показват, че Залужни, който ръководеше успешното отблъскване на руската атака в началото на войната, е единственият кандидат, който би представлявал сериозна заплаха за Зеленски.

Залужни никога публично не е декларирал политически амбиции и отказва почти всички искания за интервюта. Екипът му внимателно организира публичните му изяви в Лондон, за да избегне събития, на които биха могли да бъдат зададени неудобни въпроси. Но има постоянен поток от политически поклонници към украинското посолство, разположено в имение близо до Холанд Парк, Западен Лондон, за да предложат услуги, да изразят подкрепа или да се опитат да разберат дали генералът има планове да се кандидатира за длъжност.

Друг чест посетител е Андрей Йермак, влиятелният началник на кабинета на Зеленски. На среща през ноември миналата година, според осведомен източник, Йермак е предложил на Залужни официално да се присъедини към политическия екип на президента, за да представи единен фронт преди бъдещите избори.

Залужни отказа, но също така обеща лоялност до известна степен. Той даде дума на Йермак, че няма да критикува Зеленски публично, докато войната продължава, каза източникът, пожелал анонимност.

Досега Залужни не е съобщил това послание, въпреки че в Киев нараства убеждението, че той се готви за политическа кампания. Генералът е сдържан дори насаме с близки сътрудници относно плановете си, но мнозина предполагат, че просто изчаква момент, преди да се включи в битката.

Залужни беше на 48 години, когато Зеленски го повиши в главнокомандващ през юли 2021 г., ход, който изненада по-голямата част от висшето командване на армията, включително и самия него.

Няколко месеца след назначаването на Залужни, Русия започна да струпва войски на границата. Администрацията на Байдън предупреди публично, че Владимир Путин може да планира пълномащабно нахлуване в Украйна. В месеците между първите предупреждения на САЩ през октомври 2021 г. и нахлуването през февруари 2022 г. Залужни често настояваше за по-интензивна подготовка за евентуална руска атака. Зеленски обаче не беше сигурен дали страхът от нахлуване е реален и смяташе, че дори и да е, прекомерната подготовка би всяла паника сред населението и би могла да даде на руснаците извинението, което търсели за нахлуване.

На заседание на Съвета за сигурност на Украйна на 22 февруари Залужни и тогавашният министър на отбраната Олексий Резников се обявиха в подкрепа на въвеждането на военно положение, докато Зеленски все още се притесняваше от създаване на паника. В крайна сметка съветът гласува за приемане на по-леки мерки. Русия нахлу два дни по-късно. Тези разногласия относно подготовката за война, които се проведоха предимно насаме и бяха засенчени от героичната позиция на Зеленски след началото на инвазията, биха могли да излязат отново на преден план, ако наистина има предизборна битка между двамата мъже.

След инвазията, Зеленски първоначално остави военната стратегия на своя командир, докато сам се съсредоточи върху мобилизирането на международна подкрепа за Киев. Зеленски се превърна в международен символ на украинската устойчивост; Залужни постигна култов статус в страната като военен герой.

С проточването на конфликта обаче напрежението между двамата мъже нарастваше. Почти всяка стратегическа среща завършваше с несъгласие. Сред президентския екип нарастваше и безпокойството относно популярността на Залужни, както показват тайни вътрешни проучвания. Той сякаш си изграждаше недосегаем митичен статус.

До февруари миналата година, когато на Зеленски му писна. След месеци спекулации той уволни Залужни и обяви, че го изпраща в Лондон като посланик, твърдейки, че армията се нуждае от нови идеи.

„Тук не става въпрос за имена, а още повече не за политика“, каза президентът, обяснявайки решението си по онова време. Малцина му повярваха. Но Залужни прие новите си заповеди спокойно. По време на лична среща двамата мъже се разделиха с топла нотка, а Залужни дори позира за снимка със Зеленски, за да докаже, че няма вражда. Това беше последният път, когато проведоха среща.

Когато Залужни пристигна в Лондон, британският елит осъзна, че тези нови дипломатически отношения ще изискват деликатно отношение. Много висши служители се бяха сближили със Залужни и неговия екип по време на войната, но те осъзнаха, че ако го задържат в дискусиите за военно планиране, това може да раздразни администрацията на Зеленски и да покаже неуважение към Александър Сирски, заместникът на Залужни като началник на армията.

За Залужни, който прекара първите две години от войната в липса на сън, новият живот в Лондон беше странен преход. Той публикуваше селфита със съпругата си от пероните на метрото и се разхождаше по Темза.

Двойката дори от време на време посещава театър, включително и преди Коледа, за да гледа пиесата „Барселона“ с участието на Лили Колинс. Необичайно интензивната охрана на сградата преди представлението накарала персонала да предположи, че ще бъде на гости член на кралското семейство, каза източник от театъра. Имало е объркване, когато тайната ВИП двойка пристигнала и никой не ги разпознал.

В родината си, където Залужни има второто най-разпознаваемо лице в страната, снимките от новия му живот не винаги са били приемани добре. Наскоро мрачна черно-бяла фотосесия за украинския Vogue даде началото на поредица от саркастични мемета. Но Залужни е поддържал връзка и с много армейски командири и следи бойните действия от сигурни видеоекрани в офиса си, които излъчват кадри на живо от бойното поле.

В лични разговори Залужни не е потвърдил, че планира да се занимава с политика, но си е позволил да спекулира каква платформа би могъл да предложи, ако вземе решение. Близки до него казват, че той вижда Израел като модел, въпреки настоящите му кървави действия в Газа, гледайки на него като на малка страна, обградена от врагове и изцяло фокусирана върху отбраната.

Той би се представял като твърд лидер от военно време, който би обещал „кръв, пот и сълзи“ на украинския народ в замяна на спасяването на нацията, по примера на Уинстън Чърчил. В един личен разговор той каза:

„Не знам дали украинският народ ще бъде готов за това, готов за тези трудни политики.“

След като Тръмп унижи Зеленски в Овалния кабинет през февруари, украинският президент отлетя за Лондон, за да обсъди с Киър Стармър как най-добре да подобри отношенията. Ситуацията изглеждаше тежка и някои в американската администрация открито обсъждаха какви механизми биха могли да използват, за да заменят украинския президент. „Не знам дали някога отново ще можем да работим със Зеленски“, каза републиканският сенатор Линдзи Греъм, публично предлагайки Зеленски да подаде оставка. Скоро след това офисът на Ванс се опита да се свърже със Залужни.

Миналият месец Залужни пристигна в Киев за шестдневна среща на върха на украинските посланици. Пратениците изслушаха речи на Зеленски и военни лидери и посетиха райони близо до фронтовата линия в Запорожка област. За повечето дипломати това беше рядко срещано преживяване да се докоснат до войната от първа ръка, за да я отнесат обратно в приемащите страни. За Залужни сигурно е било сюрреалистично преживяване да се завърне на фронта като част от дипломатическа мисия.

По стечение на обстоятелствата, срещата на върха означаваше, че Залужни е бил в Киев по време на вълна от улични протести срещу правителствения план за неутрализиране на два антикорупционни органа. Митингите уплашиха екипа на Зеленски и доведоха до бърз обрат. Някои се надяваха, че това може да е моментът, в който Залужни публично ще се раздели със Зеленски.

След срещата на върха Залужни остана една седмица в Киев и проведе множество срещи с различни политически и граждански фигури. Носеха се слухове, че най-накрая проучва членовете на бъдещ политически екип.

„Той многократно е казвал, че докато войната продължава, трябва да работим за спасяването на страната и да не мислим за избори, и това не се е променило“, каза Оксана Тороп, бивша журналистка на Би Би Си, която сега работи като медиен съветник на Залужни.

На въпрос дали президентската администрация разглежда Залужни като политическа заплаха, помощникът на Зеленски, Михайло Подоляк, отговори: „Залужни е възприеман от президента като част от екипа, като посланик във важна държава... Както и да е, в момента няма реален политически процес.“