Славия видя сметката на Арда Кърджали

Славия победи с 2:0 Арда Кърджали в мач от 6-ия кръг на Първа лига.

Така "белите" не само записаха първи успех за новия сезон, но с него пратиха ЦСКА на дъното в класирането.

"Червените" имат равен брой точки - по 3, с последния Септември, но поне са с малко по-добра голова разлика и само това ги спасява да заемат последната 16-та позиция.

Славия пък събра 4 т. и се качи на 13-та позиция.

От своя страна Арда остава с 5 пункта, като в днешния мач игра с мисъл за плейофния реванш от Лигата на конференциите с Ракув. Поляците имат преднина от 1:0 след първата среща, а реваншът в четвъртък ще се състои в Кърджали.

В следващия кръг на първенството Славия приема ЦСКА, а Арда играе с Берое у дома.

В 12-ата минута беше първата по-сериозна голова опасност в мача. Тогава защитникът на домакините Диего Фераресо шутира на сантиметри покрай вратата на Арда.

Шест минути след това Славия откри резултата чрез Янис Гермуш. Жордан Варела направи пробив и центрира в наказателното поле, където Джелал Хюсеинов допусна груба грешка и топката достигна до Янис Гермуш, който се разписа отблизо.

В 23-ата минута Кристиян Балов получи кълбото, след което направи бърз индивидуален пробив, навлезе в наказателното поле и по земя отбеляза в долния ъгъл за 2:0.

Секунди преди края на първата част Гермуш опита да реализира ново попадение във вратата на гостите, но Анатолий Господинов се справи с опасността.

През повечето време от втората част липсваха чистите голови положения и острите атаки към двете врати. Двамата треньори направиха смени, с които освежиха отборите. Малко повече от четвърт час преди изтичане на редовното време влезлият като резерва Бирсент Карагарен опита да върне Арда в мача, но Иван Андонов се справи с удара му.

В 85-ата минута защитникът на "белите" Жордан Варела опита изстрел от движение, но топката премина на сантиметри покрай вратата.

